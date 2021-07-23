5 особистих зізнань танцюючого судді шоу "Співають всі" Олександра Прохорова

Хореограф відверто розповів про свою вагу, втрачені проекти, як змінилася його життя після карантину

Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У серпні відбудеться прем'єра шоу Співають всі на телеканалі Україна, де учасників пісенного конкурсу оцінюватимуть відразу 100 членів журі. Одним з них став танцюрист Олександр Прохоров.

Мизібрали 5 особистих зізнань танцюючого судді шоу "Співають всі" про участь в шоу, карантин, зайву вагу і відпочинок.

Про участь в шоу "Співають всі"

Для Олександра бути суддею вокального шоу в новинку, але він любить експерименти і пробує себе в різні жанрах і напрямках.

Судити учасників він буде строго і жаліти нікого не стане:

Я ніколи не шкодую учасників. Будь-який їх промах – для мене мінус. Людина повинна серйозно і відповідально підходити до всього за що береться. Якщо це конкурс – потрібно докласти більше зусиль.

У суддівстві на шоу Прохоров буде спиратися на свої відчуття і почуття, а при оцінюванні насамперед дивитиметься на харизму і енергетику учасника, а не на вокал.

Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про карантин і його наслідки

Карантин змусив Олександра задуматися над тим, що він дуже мало часу проводить зі своїми рідними. Тепер ситуація змінилася:

Я став більше перебувати поруч із близькими. Це такий кайф, просто спілкуватися, дізнатися історію свого дитинства. Я також трохи змінив свою діяльність. Як і раніше в хореографії, але більше зайнявся викладанням, більше даю індивідуальних уроків.

У карантина були і позитивні наслідки – хореограф почав ходити в спортзал. Раніше йому не вистачало на нього часу, але карантин став чарівним пендель і тепер Олександр тренується в залі 3 рази в тиждень.

Про зайву вагу

Перша хвиля карантину з його самоізоляцією привела до того, що хореограф набрав трохи зайвої ваги, але з відновленням роботи – швидко повернувся в форму.

Зараз Олександр набрав 8 кілограм м'язової маси, і дуже задоволений результатом.

Хореограф Олександр Прохоров став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про танці

Щоб навчити людину танцювати, важливо, щоб у неї самої було бажання це робити. Олександр каже, що часто люди самі кажуть, що у них немає почуття ритму, занижують свої можливості і не усвідомлюють, як багато в них приховано. Потрібно просто правильно піднести це людині, і вона сама побачить, що все можливо.

Про ідеальний ранок і відпочинок

Хореограф визнається, що йому дуже складно рано прокидатися, але через графік і режиму він все встигає. Його день виглядає так:

Як правило мій підйом о 8:00, сніданок, кілька тренувань, участь в проектах, і ввечері, втомлений, але задоволений, займаюся домашніми справами, і після півночі лягаю спати.

Улюблене місце відпочинку для Олександра – рідна домівка, де він завжди набирається сил. Але ще, він багато подорожує за кордоном, де поєднує відпочинок з роботою. Особливо любить Азію та Італію:

Дуже люблю Італію, все що сонце, качь, драйв – мені подобається, головне – температура на вулиці +28 градусів.

Як розгойдати 100 зірок в шоу "Співають всі" – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу Співають всі отримає півмільйона гривень.