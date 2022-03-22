$50 тысяч за голову Чичериной! В США дают вознаграждение за ликвидацию фанатки "русского мира"

За главу Юлии Чичериной пообещали огромную награду / Фото: Instagram

Недавно рашистка Чичерина сняла украинский флаг из здания городского совета в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Сделала она это в присутствии российских оккупантов, которые почти месяц расстреливают мирных людей в Украине.

Такой позорный поступок артистки возмутил Сеть. Поклоннице Путина пожелали долгих путешествий в ад, совместный концерт с Кобзоном и прочее.

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А вот украинский журналист Сергей Иванов в Twitter сообщил, что за уничтожение поклонницы "русского мира" Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение. Голову российской певицы оценили в 50 тысяч долларов.

Мой калифорнийский друг Зак предлагает $50 000 за голову чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга, – отметил Иванов.

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Напомним, что Юлия Чичерина в 2020 году получила "паспорт ЛНР". Также она незаконно посещала временно оккупированный Крым и активно поддерживает диктаторский режим Путина. Недопевица неоднократно выступала на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях и призывала к убийству украинцев.

К слову, Юлия Чичерина внесена в базу "Миротворца". Также против нее в Украине возбуждено уголовное дело.

Скриншот "Миротворец"

Ранее мы писали, что Лорак, Лободу, Баскова и других артистов, поддержавших войну в Украине, хотят лишить украинских наград.

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