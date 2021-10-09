67-летний Серов попал в реанимацию с коронавирусом

Александр Серов попал в больницу с коронавирусом / Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Александр Серов проходил лечение от COVID-19 в госпитале, который находится недалеко от его загородного дома. Когда певцу стало хуже, потребовалась срочная госпитализация в одну из клиник Москвы.

Сейчас Серов дышит с помощью кислородной маски. У него поражены почти 75% легких, пишет КП. Состояние певца медики оценивают как тяжелое.

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Александр Серов родился в украинском селе Ковалевка Николаевской области, проживает в РФ. Певец и композитор считается одним из самых известных и популярных исполнителей 80-90-х. Его лучшие хиты – "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Ты меня любишь", "Как быть" и "Мадонна".

В прошлом году стало известно, что Александр Серов намерен выступить с концертом в Украине. Тогда нардепы обратились в СБУ с требованием запретить певцу выступать в нашей стране, так как он поддерживает оккупацию Крыма и военную агрессию РФ против Украины.

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