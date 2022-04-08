89-летний отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Бедрос Киркоров находится в больнице / Фото: открытые источники

Издание "СтарХит" сообщает, что Бедрос Киркоров был попал в больницу. Причиной стала хроническая сердечная недостаточность.

По словам источников, проблемы с сердцем – это последствия перенесенного недавно коронавируса, которым отец Филиппа Киркорова переболел недавно во второй раз.

Реклама

На данный момент состояние Бедроса Киркорова оценивают как тяжелое. Ситуацию усугубляет еще и возраст артиста – этим летом ему должно исполниться 90 лет.

Бедрос Киркоров

Кстати, ранее сообщалось, что Филипп Киркоров оставил больного отца в России и уехал за границу. Очевидно, заработок денег для Киркорова по-прежнему на первом месте. Уж точно не люди.

Филипп Киркоров, который до сих пор имеет звание народного артиста Украины, не осудил войну России, продолжает публично отмалчиваться и не замечать, как российская армия зверствует в Украине. Кстати, ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук обнародовал переписку с Киркоровым, из которой вся позиция российского артиста понятна.

Реклама

скриншот из Instagram Владимира Остапчука

Время расставит все по своим местам и каждый, кто поддерживал кровавый режим и потакал ему, понесет наказание.

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!