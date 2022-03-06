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Филипп Киркоров оставил больного отца в России и уехал за границу

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 14:49
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Стремительные отъезды российских звезд продолжаются. Говорят, что Киркоров поспешил улететь за границу, несмотря на болезнь отца
/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Похоже, что король российской эстрады решил последовать примеру Аллы Пугачевой, которая улетела из России, и тоже отправился подальше от Москвы.

Однако, как пишут российские Telegram-каналы, 89-летний отец артиста Бедрос Киркоров сейчас находится в больнице. У него во второй раз обнаружили коронавирус.

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Кроме того, по словам журналистов, у Киркорова-старшего начались проблемы с сердцем, поэтому его перевели в кардиологическое отделение.

Но похоже, что даже болезнь отца не смогла остановить побег Филиппа Киркорова за границу. По всей видимости, артист не хочет жить в стране с европейскими санкциями и лидером-диктатором, которого сам когда-то поддерживал. Правда, и о войне в Украине Киркоров тоже не говорит.

Не только Киркоров, но и многие другие российские знаменитости продолжают молчать о российском вторжении на территорию Украины.

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Но все же напомним, что среди российских звезд оказалось достаточное количество думающих людей.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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