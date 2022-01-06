Адриано Челентано – 84! Как артист разрушил брак Орнеллы Мути, но не бросил ради нее жену

6 января Адриано Челентено исполняется 84 года. / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Адриано Челентано бесспорно стал покорителем женских сердец после главной роли в культовом фильме "Укрощение строптивого", которому недавно исполнилось 41 год . О харазматическом итальянце мечтали миллионы девушек, в том числе была и признана красавица Орнелла Мути. Но, несмотря на большое количество фанаток и очарование партнерки со съемок, актер всегда был предан своей жене Клаудии Мори, с которой он уже больше 50 лет в браке! Но в жизни артиста все же была пикантная интрижка...

В день рождения Адриано Челентано "Сегодня" предлагают вспомнить, как артист встал на путь славы и почему он покинул Орнеллу Мути у разбитого корыта.

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Из бедняка в кумира миллионов

Адриано родился в день Бефаны (итальянский праздник шуток и розыгрышей, – Ред.). Будущая звезда выросла в Милане на улице Виа-Глюк, которой впоследствии посвятил песню. Семья Челентано была многодетной – актер был пятым и последним ребенком. А в момент появления на свет Адриано его матери Джудитти было уже 44 года. Она работала простой портнихой, и денег на жизнь очень не хватало. Поэтому Адриано в возрасте 12 лет решил покинуть школу и пойти работать помощником в часовую мастерскую. А вот о его отце, к сожалению, ничего не известно.

Мама артиста способствовала раскрытию его музыкального таланта. / Фото: Getty Images

Несмотря на бедную и тяжелую жизнь, мальчик всегда был жизнерадостным и артистическим. Однако мама ругала парня за несерьезность (и это было зря!). В юности он часто пародировал известного американского комика Джерри Льюиса. Поэтому сестра Челентано даже послала на конкурс двойников одну из фото, где ее брат был в образе этого артиста – в результате Адриано занял первое место и выиграл 100 тысяч лир!

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Параллельно юный артист начал проявлять интерес к музыке, в тому числе к рок-н-роллу, который также обожала его мама. А когда же он услышал в фильме "Школьные джунгли" знаменитую песню Билла Хейли – Rock Around the Clock, то окончательно влюбился в этот жанр и решил создать собственную группу Rock Boys, куда вошли такие звезды, как Луиджи Тенко, Энцо Янначчи и Джорджо Габер.

Челентано с участниками группы Rock Boys. / Фото: Instagram

Дальше у Челентано был настоящий триумф – музыка, кино, ТВ – он начал себя проявлять как настоящая звезда! В 1957 году он вместе с Rock Boys выиграл главный приз на конкурсе "Первый итальянский фестиваль рок-н-ролла". Кстати, группа одна единственная исполнила авторскую песню на родном языке Ciao ti dirò (с итал. - Я скажу тебе чао), тогда как другие участники делали каверы на американские хиты.

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Через год Адриано Челентано победил на фестивале легкой музыки в городе Анкона, исполнив песню Il tuo bacio è come un rock (с итал. – Твой поцелуй, как рок), а впоследствии компания Jolly подписала с ним контракт и выпустила первый студийный альбом – Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra.

Далее артист создал собственный музыкальный лейбл Clan Celentano, где записывал хитовые пластинки одну за другой. Также Челентано строил карьеру и в кино. Так, звезда дебютировал в фильме "Сладкая жизнь" – он был в роли певца. Впоследствии в его фильмографии появились "Суперограбление в Милане", "Серафино", "Блеф", а также "Белый, красный и…" из Софи Лорен и "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" с Орнеллой Мути.

Адриано Челентано из Софи Лорен в "Белом, красном и…". / Фото: Скриншот из YouTube

В начале 2000-х Челентано появился в сериале "Инспектор Глюк". После этого артист решил больше не сниматься в проектах, потому что ему это просто надоело. Он полностью посвятил себя музыке. А еще знаменитость выпустил личный анимационный сериал "Адриан" о приключениях молодого часовщика (здесь понятно о ком эта картина).

Вечная любовь

Адриано Челентано встретил будущую жену, актрису Клаудию Мори, когда ей было 19 лет – на съемках фильма "Какой-то странный тип" 1963 года. Сначала женщине не понравился мужчина – он был неряшливо одет в грязной рубашке и тапочках на босу ногу. Более того, тогда Клаудия планировала жениться на известном итальянском футболисте. Но судьба сложилась для актрисы по-другому – Челентано сумел покорить ее сердце харизмой и искренностью. Уже через год парочка сыграла тайную свадьбу, после того как Челентано признался невесте в сильных чувствах со сцены.

Адриано Челентано и Клаудия Мори уже почти 60 лет вместе. / Фото: Getty Images

У супругов есть трое детей – сын Джакомо и дочери Розита и Розалинда. Все они пошли по стопам звездных родителей – сын стал певцом, а дочери – актрисами. Отметим, что в 1975 году все дети Челентано и Мори снялись в фильме "Юппи-ду".

Интересно, что когда-то Розалинда признавалась, что в детстве им не хватало отца, который постоянно был в работе.

Папы в нашей жизни было очень мало. Он всегда был занят, думал в первую очередь о себе. Нам сильно не хватало его внимания и любви. Но артисты – существа крайне эгоистичны. По-моему, им вообще не следует иметь детей! Но это совсем не значит, что я не люблю своих родителей. Просто они были слишком молоды, когда мы родились, увлечены своей карьерой, часто отсутствовали дома, — говорила женщина.

В семье Челентано трое детей. / Фото: Getty Images

В этом году браку Челентано и Мори исполняется 58 лет! За это время Клаудия стала очень близким человеком для Адриано. Из партнерши по кино она превратилась в агента мужа и неоднократно устраивала громкие пиар-кампании, напоминавшие об итальянском секс-символе. Отметим, что Мори специально устраивала семейные ссоры на публику, вальс среди дороги в честь выхода новой ленты и т. д.

Тайный роман Челентано и Мути

Хотя и актер очень любит свою жену и никогда не намекал на развод с ней, но в их жизни был переломный момент, о котором не говорил только ленивый. Во время съемок "Укрощение строптивого" киношная страсть между героями Адриано Челентано и Орнеллы Мути внезапно переросла в настоящие чувства. Хотя официально актеры не говорили о романе, но все хорошо догадывались об этом. Подогревало скандал и то, что Клаудия уехала из дома, забрав детей и Орнелла неожиданно развелась со своим мужем Аллесио Орано после съемок фильма.

У Челентано и Мути был роман. / Фото: Скриншот из YouTube

Видимо, Мути ждала от Челентано ответного шага, то есть развода. Но для Адриано все же это была простая интрижка и он не видел Орнеллу в статусе жены. Вскоре актер помирился со своей возлюбленной, которая сказала, что случайная измена еще не повод для развода.

Лишь спустя годы Адриано публично признался – у него был роман из Мути. По его словам, они просто не смогли справиться с пристрастием во время игры и в результате стали любовниками. Сама же Орнелла обиделась на коллегу, ведь они пообещали держать эту историю в тайне!

Между нами всякое было, но в этот момент мы не общаемся. У актеров это нормально – любовь на время фильма. На съемках все становятся большой дружной семьей, а потом разбегаются, – говорила Орнелла в одном интервью.

Мути обиделась на Челентано. / Фото: Скриншот из YouTube

Впоследствии Орнелла, после того как ее "отшил" Челентано, снова вышла замуж. Она стала матерью троих детей. Но с Адриано она так и не общается и до сих пор держит обиду на него за рассекречивание.

Что сейчас с Челентано

Актер давно уже оставил позади ту бурность, которая была в его жизни. Известно, что он живет с женой на вилле недалеко от Милана. После романа из Мути Адриано подарил Клаудии фонтан, струи которого омывали ее же статую. А вот на золотую свадьбу, которую супруги отпраздновали в 2014 году, на фонтане появилась надпись: "И сегодня мы все еще любим друг друга".

Адриано и Клаудия живут на вилле. / Фото: Getty Images

В 2004 году секс-символ впервые стал дедушкой – у Джакомо родился сын Самуэле.

Сейчас артист продолжает писать музыку. На публике он появляется не очень часто, ведь предпочитает проводить больше время со семьей. Также Адриано занимается хобби – ремонтом часов (с этого начался тернистый путь звезды). Более того, артисту принадлежат пару часовых мастерских в Италии. Иногда он сам берет заказ на дом и ремонтирует старые часы.

Кстати, на днях день рождения праздновал лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Читайте в материале, как артист отметил 59-летие.