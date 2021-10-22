Ахтем Сеитаблаев разводится с супругой

Ахтем Сеитаблаев в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" впервые рассказал о расставании со второй супругой.

Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, заканчивающиеся чувства ... Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтарма" и "киборг". Сотрудничество тоже добавила, скажем, к кейсу своих рычагов, – рассказал артист.