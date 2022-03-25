Актер Дмитрий Ступка показал, как живут украинские беженцы в Польше

Дмитрий Ступка показал, как живут украинцы в Польше / Фото: instagram.com/stupka777

Представитель актерской династии Дмитрий Ступка приехал в Польшу из США, где некоторое время жил со своей семьей. Актер активно поддерживает украинский народ и помогает волонтерам.

В своих Instastories Ступка показал, в каких условиях размещают переселенцев из Украины в Варшаве.

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Как видно на записи, для украинцев выделили большой спортзал, где расположили кушетки. Другие помещения оборудованы для сортировки вещей, игрушек и продуктов питания для детей и взрослых.

Скриншот – instagram.com/stupka777

Также в посте Дмитрий Ступка сообщил, что сейчас занимается сбором всего необходимого для нужд украинской армии и обычных людей.

В первую очередь необходимо снаряжение, одежда, питание (детское), а также средства детской гигиены и лекарства, – сообщил актер.

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Напомним, что ранее Дмитрий Ступка поссорился с Ольгой Сумской. Актер резко осудил коллегу за то, что ее дочь уже дано живет в Москве и молчит о войне в родной Украине.

Свою помощь украинским беженцам также оказывает певица Вера Брежнева, которая, как оказалось, уехала из России в Италию.

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