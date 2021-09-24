Актер Игорь Гнездилов: Проституцию и бандитизм в Украине победит качественное кино

Игорь Гнездилов / Фото: пресс-служба

В конце этого года на онлайн-платформе OLL.TV выйдет детективный сериал "Зломовчання". Он расскажет о киевской бизнесвумен Ольге в исполнении Ксении Мишиной, которая ищет свою пропавшую племянницу. Расследование приводит её в мир секс-индустрии, где промышляет международная мафия. Злодеи похищают украинских девушек и продают их в публичные дома Европы.

Одного из самых неоднозначных персонажей сериала сыграл известный украинский актер Игорь Гнездилов. Его фильмография насчитывает более 120 кинопроектов, в которых ему часто поручали роли бандитов или полицейских, а нередко — и первых и вторых одновременно. В "Зломовчанні" Игорь впервые сыграл министра МВД. "Это самый худой министр внутренних дел в истории Украины", — с улыбкой отметил актёр.

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В эксклюзивном интервью Гнездилов рассказал, что во время работы над этим сериалом ему вспомнилось, как в 90-х он организовывал работу ночных клубов, что жить нам лучше здесь, чем на Западе, что криминалитет — культурнее иных депутатов и что один из эффективных способов побороть бандитизм в наших краях — это показывать качественное кино.

Киев так часто появляется в сериале "Зломовчання", что у него едва ли не отдельная роль. Как бы вы оценили актёрские способности украинской столицы? Какие жанры ей больше подходят: комедийные, драматические, детективные…

Киев может сыграть не только в фильме любого жанра, он может перевоплотиться во многие другие города Европы. Чем, собственно, пользуются зарубежные продакшены. Случается, что смотришь иностранный фильм и понимаешь, что отдельные его сцены снимались именно в украинской столице. В киевских промзонах, например, любят снимать перестрелки и погони.

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Игорь Гнездилов и Андрей Исаенко / Фото: пресс-служба

Съёмочная группа сериала "Зломовчання" — преимущественно хорватская. Как вам работалось с европейскими кинематографистами?

С ними было проще работать, чем с украинскими кинематографистами, потому что они не такие пафосные. Ведь наши часто выпендриваются на съёмочных площадках. Стремятся во что бы то ни стало показать, кто круче. В западных съёмочных группах все друг с другом здороваются и ведут себя на площадке по-дружески.

У них на съемочной площадке все происходило как бы играючи, легко. Не было криков, сорванных графиков и никаких лишних понтов, которые обычно бывают на съемках чисто украинских фильмов.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Почему в западном кино Украина постоянно фигурирует как рассадник криминала и бандитизма?

Тут не только про нашу страну. У большинства тех, кто живёт в Западной Европе и Америке весь восточноевропейский (и тем более постсоветский) регион ассоциируется с криминалом. При этом люди в тех странах обычно не различают страны и национальности в наших краях, называя всех обобщённо русскими.

Киносюжеты про украинцев в иностранном кино — это практически всегда истории про криминалитет. Например, Горан Богдан, который сыграл в "Зломовчанні" журналиста, до этого появился в известном сериале "Фарго". И там он сыграл бандита из Украины.

Это пропаганда. Она работает на то, чтобы выстроить иерархию стран в мире, где мы всегда будем в конце очереди. Чтобы в Европе нас так и не начали воспринимать равноправными людьми. Чтобы наши заробитчане на Западе не получали достойных зарплат и официального оформления на работу.

Как-то я снимался в фильме "Матч", который показал оккупированный немцами Киев. В ходе подготовки к съёмкам художники нашли нацистские плакаты, которые были развешены по нашему городу в те годы. На них были лозунги "На работу в Германию!". То есть сегодняшние наши заробитчане мало чем отличаются от тех, которые были 75 лет назад. И отношение к ним там, на Западе, тоже практически не изменилось — оно осталось таким же пользовательским.

Нам остро не хватает фильмов, показывающих украинцев героями, которые умеют создавать что-то классное, совершать серьёзные поступки, подвиги и добиваться побед. Сейчас же обычно наоборот.

В главных ролях "Зломовчання" – Ксения Мишина и Горан Богдан / Фото: пресс-служба

Это пользовательское отношение к нашим девушкам исчерпывающе показывается в " Зломовчанні". Юных украинок из этого фильма продают в публичные дома Европы. Скажите, может ли сериал повлиять на то, чтобы масштабы сексуального рабства стали меньше?

Сериал может чуть снизить статистику, уменьшить количество девушек, попадающих в сексуальное рабство, но полностью закрыть эту проблему, конечно же, нет. И главная причина в том, что многие барышни сами хотят зарабатывать деньги именно таким образом.

Сталкивались ли вы в реальной жизни с девушками, которые зарабатывают подобным образом?

В конце 90-х, на протяжении шести лет я работал арт-директором в ночных клубах. Я часто видел девушек, которые сами хотели получить работу танцовщицы или массажистки. И я ни разу не встречал девушку, которую бы силой туда затащили. Так что проблема сексуального рабства исчезнет только тогда, когда наши девушки сами откажутся быть рабынями.

Режиссер Далибор Матанич на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Вообще можно ли излечить проблему сексуального рабства в Украине?

Да, конечно. Вы слышали, чтобы сексуальное рабство было в развитых арабских странах или Израиле? Там такого нет. А у нас есть. И это вопрос образования и воспитания наших людей.

А начинается образование с детских мультиков и фильмов для подростков. К нам десятилетиями попадает плохое кино. Фильмы, которые выходят у нас в прайм-тайм, в развитых странах считаются ширпотребом. Начиная с 80-х, когда к нам в видеосалоны завезли тонны кассет с фиговыми американскими боевиками. В них показывалось, что самые классные девчонки — проститутки, а самые крутые парни — бандюки. Люди этого насмотрелись и стали повторять эту модель поведения в жизни.

Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В сериале "Зломовчання" проститутки показаны правдиво?

Мне категорически не нравится, когда в нашем кино начинают именно играть таких персонажей вместо того, чтобы просто показать на экране живых людей. В кино их часто изображают развязными и грубыми. Но это пошло и банально. Ведь в реальности это совершенно обычные люди, которых, встретив на улице, не отличишь от остальных. В этом сериале проститутки показаны так, как в реальной жизни.

Почему девушки идут в проституцию?

По-моему, это какая-то бандитская романтика. Часто, соглашаясь стать проституткой в Европе, девушки ждут, что очень быстро заработают на классную машину, квартиру и драгоценности. Но по факту, единственное, на что хватает — это дорогая шуба. И всё! Эти мечты о богатой красивой жизни разбиваются об обман, что нас всех там ждут хорошие заработки. Нет! На самом деле нас там ждут унизительные работы и копеечные доходы.

"Нам тут жрать нечего. Конечно, дорогая, езжай!" — с такими словами многие мужики в Украине отправляют своих жён на Запад. Всем окружающим это преподносится как обычная работа. Но знающие люди прекрасно понимают, чем именно там будет заниматься эта женщина. Это просто шок! Когда я работал в ночном клубе, одной из стриптизёрш у нас работала учительница начальных классов, которую на работу поздно вечером привозил муж на дешёвой машине. При этом толстопузы просили её после танца посидеть голой у них на коленях, пока они борщ ели. И поверьте, эта девушка не выглядела как вульгарная проститутка. С виду — самая обычная девушка. Днём она маленьких детей в школе учила.

Фото со съемочной площадки сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Вы часто играли в кино отморозков, коррумпированных ментов, людей из криминального мира. Чем отличаются наши бандиты 1990-х и 2020-х?

Это кардинально разные люди. Сегодняшние даже на бандитов не похожи. Они интеллигентно общаются, часто называют себя коллекторами или хакерами, у них нередко есть высшее образование или даже научные степени. Они, в отличие от своих коллег из 90-х, не "покоцаные" и лица у них не порезаные.

Но у бандитов, как 30-летней давности, так и сегодняшних есть одна очень важная общая черта — они ведут себя приличнее и культурнее некоторых депутатов, которые вырвались из грязи в князи. Когда я в конце 90-х работал в клубе, то настоящий беспредел устраивали обычно именно представители власти. А если в клуб приходили люди криминала, то вечер проходил спокойно.

Игорь Гнездилов и Андрей Исаенко в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какие фильмы из просмотренных за последний год, вас впечатлили?

Меня поразили фильмы китайского режиссёра Фэн Сяогана "Молодость" (2017) и "Землетрясение" (2010). Это кино, в котором очень внятно проговариваются классные идеи. Это кино, которое учит молодёжь не сдаваться, не падать под ударами судьбы. Также я в восторге от французских комедий "Любовь не по размеру", "Любовь с риском для жизни", "Жмот", которые совершенно не похожи на всё это дешёвое американское барахло, которым нам постоянно забивают эфир.

Очень важно смотреть кино из разных стран, расширять горизонты и не зацикливаться на фильмах из Европы и США.

Ксения Мишина в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Вы смотрите фестивальные фильмы, отслеживаете шедевры восточного кинематографа. При этом часто снимаетесь в рядовых украинских телесериалах. Между тем кино, которое вы любите, и тем, в котором снимаетесь, лежит целая пропасть.

Да, украинское кино очень трафаретное. Как ни включишь телевизор — там показывают то больницы, то бандитов. Я просто в ужасе, что людям в сериалах показывают такое безумное количество бандитизма, а в новостях постоянно разжёвывают какое-то горе. И такие темы отбираются умышленно. Логика продюсеров следующая: наши люди живут трудно, и чтобы им их жизнь не казалась настолько невыносимой, по ТВ им показывают, что может быть и хуже.

Но это ошибочная логика. Всё надо делать наоборот! Надо показывать зрителям надежду, надо рассказывать светлые истории и воодушевлять на прекрасные поступки и высокие достижения. Именно про таких сильных людей в частности, рассказывает "Зломовчання". Если бы подобных сериалов было больше, тогда бы наши сограждане не стремились массово уехать из Украины. Ведь у нас в стране так много талантливых, способных и умных людей. Просто нужно дать им хоть немного возможностей реализоваться здесь и сейчас.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор: Антон Филатов

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