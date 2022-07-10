Актер-каннибал с БДСМ-наклонностями Арми Хаммер нашел работу. И это не кино (фото)

Арми Хаммер устроился на работу / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлом году в Сеть слили скриншоты переписки Арми Хаммера с его любовницами, в которых самое ужасное далеко не измены. Отец двоих детей фактически признался в каннибализме, а также красочно описал свои садистские фантазии во время секса с девушками. Конечно, после огласки киностудии отказывались сотрудничать со звездой. В результате актер потерял многомиллионные проекты.

Кем же сейчас работает Арми Хаммер? Ранее в Сети предполагали, будто актер подрабатывает консьержем в отеле Morritt's на курорте на Каймановых островах. Такие слухи распространились после того, как телепродюсер Муна Мире опубликовала флаер отеля, на котором было фото актера с текстом: "Я ваш личный консьерж, и я здесь, чтобы помочь вам получить самое лучше от вашего отпуска. С уважением, Арми". Позже выяснилось – это была просто шутка одного из работников заведения.

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Над Хаммером пошутили

Впрочем, как сообщает TMZ , Арми Хаммер действительно работает на островах. Вот только не консьержом. А продавцом таймшеров. Издание опубликовало фото, где кинозвезда общается с клиентами в офисе.

Арми общается с клиентами / Фото: TMZ

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Арми на рабочем месте / Фото: TMZ

Отметим, что Хаммер с начала пандемии коронавируса находится на Кайманских островах. Поговаривают, что Арми устроил на работу его друг, который также работает в фирме.

Что известно о скандале с Арми Хаммером?

В 2021 году в Сети всплыла серия фрагментов интимной переписки актера с любовницами. Так, Арми называл себя каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу и выпить ее кровь. Вскоре несколько женщин обвинили Арми в сексуальном насилии и жестоком обращении.

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Также всплыла информация о том, что актер вырезал на лобке своей любовницы букву "А", а в его подвале хранились перевязанные манекены.

Сам Хаммер эти обвинения отверг. Тем не менее, он прошел курс избавления от проблем с наркотиками, алкоголем и сексом в одном из реабилитационных центров Флориды.

Также недавно стало известно, что 35-летний Хаммер помирился с экс-женой Элизабет Чеймберс, которая кинула его в 2020 году. Как писали западные СМИ, фотомодель приняла мужа, несмотря на скандал с БДСМ и каннибализмом. Напомним, у них есть дочь и сын.

Хаммер с женой и детьми / Фото: Pinterest

Отметим, недавно Арми Хаммер все же появился на экранах. Дело в том, что фильм "Смерь на Ниле" снимали еще в 2019 году. Но скандальная слава Арми испортила репутацию фильма.