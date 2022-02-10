"Смерть на Ниле": как Галь Гадот и Арми Хаммер вызвали волну скандалов вплоть до запрета показа фильма

Выход фильма "Смерть на Ниле" ознаменовался сразу несколькими скандалами. О них мы и расскажем далее

Фильм ознаменовался рядом скандалов / Фото: открытые источники

На этой неделе состоялась премьера фильма "Смерть на Ниле" (Death on the Nile), которая является сиквелом фильма "Убийство в Восточном экспрессе" 2017 года. Выход ленты в Сети ознаменовался сильным информационным шумом, считаем нужным посвятить вас в ситуацию.

Для тех, кто не в курсе, отметим, что "Смерть на Ниле" – экранизация детективного романа Агаты Кристи. Но режиссер Кеннет Брана и сценарист Майкл Грин решили украсить основную историю личной драмой главного героя Эркюля Пуаро. Он, как обычно, оказывается в нужном месте в нужное время и расследует убийство, совершенное в замкнутом пространстве. Фильм должен был выйти на экраны в 2019 году, но премьера была перенесена, а затем вмешалась пандемия и обвинения в сторону Арми Хаммера. В итоге мир увидел новинку только в 2022 году. Но его премьера вызвала волну скандалов.

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кадр из фильма "Смерть на Ниле"

Скандальная слава Арми Хаммера подпортила репутацию фильму

Напомним, ранее исполнителя одной из главных ролей Арми Хаммера обвинили в изнасиловании и ряде сексуальных инцидентов. Так, в одной из переписок, слитой в Сеть, артист говорил о своих каннибалических наклонностях. В то время DailyMail со ссылкой на материалы Тома Леонарда сообщало, что "не менее пяти поколений Хаммеров погрязли в скандалах из-за разврата, сексуальных извращений, злоупотребления наркотиками, коррупции и насилия".

Конечно, по традиции культуры отмены многие киностудии прекратили с артистом сотрудничество, во многих проектах он лишился работы. Но роль Арми Хаммера в фильме "Смерть на Ниле" не позволяла просто убрать его из картины или заменить на кого-то другого. В итоге, несмотря на скандал, фильм все же вышел в прокат, хотя сам Арми Хаммер в продвижении ленты практически не участвовал.

Арми Хаммер / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Из-за Галь Гадот фильм "Смерть на Ниле" был запрещен в Кувейте

Дело в том, что Галь Гадот, – израильтянка, служившая в Армии обороны Израиля. Кроме этого, во время операции "Несокрушимая скала" в Секторе Газа, в 2014 году, актриса поддерживала Израиль и осуждала палестинское исламское движение Хамас. Арабские страны не смогли проигнорировать этот факт, поэтому в Кувейте фильм бойкотируют. До этого, кстати, в ряде арабских страх запрещали прокат фильма "Чудо-женщина", где израильская актриса сыграла главную роль.

Галь Гадот / Фото: https://www.1zoom.ru/

Смотрите трейлер фильма "Смерть на Ниле" далее.

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Несмотря на скандалы с участниками каста, фильм "Смерть на Ниле" сейчас у всех на слуху. Мы продолжаем следить за успехами этой киноистории в прокате.

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