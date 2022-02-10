Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua

Аферист из Tinder

У Серова ребенок

Джей Ло и Бен❤

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"Смерть на Ниле": как Галь Гадот и Арми Хаммер вызвали волну скандалов вплоть до запрета показа фильма

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 18:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выход фильма "Смерть на Ниле" ознаменовался сразу несколькими скандалами. О них мы и расскажем далее
Фильм ознаменовался рядом скандалов
Фильм ознаменовался рядом скандалов / Фото: открытые источники

На этой неделе состоялась премьера фильма "Смерть на Ниле" (Death on the Nile), которая является сиквелом фильма "Убийство в Восточном экспрессе" 2017 года. Выход ленты в Сети ознаменовался сильным информационным шумом, считаем нужным посвятить вас в ситуацию.

Для тех, кто не в курсе, отметим, что "Смерть на Ниле" – экранизация детективного романа Агаты Кристи. Но режиссер Кеннет Брана и сценарист Майкл Грин решили украсить основную историю личной драмой главного героя Эркюля Пуаро. Он, как обычно, оказывается в нужном месте в нужное время и расследует убийство, совершенное в замкнутом пространстве. Фильм должен был выйти на экраны в 2019 году, но премьера была перенесена, а затем вмешалась пандемия и обвинения в сторону Арми Хаммера. В итоге мир увидел новинку только в 2022 году. Но его премьера вызвала волну скандалов.

Реклама
кадр из фильма "Смерть на Ниле"

Скандальная слава Арми Хаммера подпортила репутацию фильму

Напомним, ранее исполнителя одной из главных ролей Арми Хаммера обвинили в изнасиловании и ряде сексуальных инцидентов. Так, в одной из переписок, слитой в Сеть, артист говорил о своих каннибалических наклонностях. В то время DailyMail со ссылкой на материалы Тома Леонарда сообщало, что "не менее пяти поколений Хаммеров погрязли в скандалах из-за разврата, сексуальных извращений, злоупотребления наркотиками, коррупции и насилия".

Конечно, по традиции культуры отмены многие киностудии прекратили с артистом сотрудничество, во многих проектах он лишился работы. Но роль Арми Хаммера в фильме "Смерть на Ниле" не позволяла просто убрать его из картины или заменить на кого-то другого. В итоге, несмотря на скандал, фильм все же вышел в прокат, хотя сам Арми Хаммер в продвижении ленты практически не участвовал.

Арми Хаммер
Арми Хаммер / Фото: https://www.1zoom.ru/

Реклама

Из-за Галь Гадот фильм "Смерть на Ниле" был запрещен в Кувейте

Дело в том, что Галь Гадот, – израильтянка, служившая в Армии обороны Израиля. Кроме этого, во время операции "Несокрушимая скала" в Секторе Газа, в 2014 году, актриса поддерживала Израиль и осуждала палестинское исламское движение Хамас. Арабские страны не смогли проигнорировать этот факт, поэтому в Кувейте фильм бойкотируют. До этого, кстати, в ряде арабских страх запрещали прокат фильма "Чудо-женщина", где израильская актриса сыграла главную роль.

Галь Гадот
Галь Гадот / Фото: https://www.1zoom.ru/

Смотрите трейлер фильма "Смерть на Ниле" далее.

Реклама

Несмотря на скандалы с участниками каста, фильм "Смерть на Ниле" сейчас у всех на слуху. Мы продолжаем следить за успехами этой киноистории в прокате.

Также смотрите список номинантов на "Оскар"-2022.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять