Актер с украинскими корнями Трой Коцур получил "Оскар" – он глухой с рождения

Трой Коцур / Фото: Getty Images

В США проходит 94-я церемония вручения "Оскар"-2022. И у нас есть хорошие новости. Известный актер Трой Коцур получил "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Примечательно, что у артиста есть украинские корни.

На сцене театра "Долби" огласили победителя в категории "Лучший актер второго плана". На победу в этой номинации "Оскар"-2022 также претендовали Киран Хайндс ("Белфаст"), Дж.К. Симмонс ("Быть Рикардо"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса"), Джесси Племмонс ("Власть пса").

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Но принимает поздравления Трой Коцур. Он получил престижную статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "CODA: Ребенок глухих родителей".

Трой Коцур / Фото: Getty Images

Для тех, кто не в курсе, отметим, что Трой Коцур появился на свет в 1968 году в США, но он имеет украинские корни. Артист – глухонемой с рождения. Его творческий талант уже успели оценить критики. Коцур сыграл главную роль в бродвейском спектакле, получившем премию "Тони". Также вы могли его видеть в кино и сериалах. Среди них: "Сильное лекарство", "Клиника", "Мыслить как преступник" и новый фильм "CODA: ребёнок глухих родителей". Основная работа Троя Коцура — на театральной сцене, в основном в американском Национальном театре для глухих.

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Актер с украинскими корнями получил "Оскар" / Фото: Getty Images

Поздравляем!

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