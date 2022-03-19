Актера Пашу Ли, погибшего от рук российских солдат, провели в последний путь

Актера Пашу Ли провели в последний путь / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Украинский актер и телеведущий Паша Ли погиб в Ирпене от пуль российских солдат. 33-летний артист до последнего защищал детей от обстрелов.

В пятницу, 18 марта, с Павлом простились в закарпатском поселке Ворохта. Попрощаться с актером пришли сотни украинцев.

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Кадрами с прощальной церемонии поделился Ворохтянский поселковый совет.

Попрощаться с Пашей Ли вышли сотни людей

Люди образовали "живой коридор" с флагами и лампадками, через который провезли тело героя. Дань уважения погибшему защитнику украинцы выразили стоя на коленях.

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Актера провожали с украинскими флагами

Прощание с актером Пашей Ли

Напомним, что Паша Ли погиб 6 марта под обстрелами российских оккупантов под Киевом, в городе Ирпень. Как рассказала певица Камалия, актер закрывал своим бронежилетом детей от вражеских пуль и сам был тяжел ранен.

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Паша Ли – известный украинский актер кино и дубляжа, певец, композитор, снимался в рекламе, участвовал во многих музыкальных шоу талантов, в том числе "Фабрика звезд 3". Что касается кино, вы могли его видеть в таких фильмах: "Штольня", "Тени незабытых предков", SelfieParty, "Правило боя", "Встреча одноклассников" и других.

Украина никогда не забудет этот подвиг. Это огромная потеря, соболезнуем родным в связи с утратой...