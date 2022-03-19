Актриса Эми Шумер пригласила Владимира Зеленского принять участие в премии "Оскар"

Известная актриса считает, что это был бы еще один повод рассказать Америке о войне / Фото: Getty Images, скриншот

В эти дни Украина в центре внимания всей планеты. Люди восторгаются мужеством украинского народа, сражающегося с российским оккупантом. А Владимир Зеленский стал для всего мира примером настоящего лидера. Президента, кстати, ранее бывшие и действующие европейские политики выдвинули вместе с украинцами на Нобелевскую премию мира. Результаты по этому поводу будут известны позже, а сегодня обсуждается тот факт, что актриса Эми Шумер пригласила Зеленского на "Оскар".

Как сообщает Daily Mail, Эми Шумер в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор заявила, что хотела бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии "Оскар". Награждение состоится в ночь на 28 марта. Сама Шумер вместе с Реджиной Холл и Вандой Сайкс будет ведущей "Оскара".

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Эми Шумер / скриншот

Актриса считает, что мероприятие, которое смотрят во всем мире, помогло бы еще больше привлечь внимания к войне в Украине. Участие Владимира Зеленского (в онлайн-включении) стало поводом озвучить главные месседжи.

Я думаю, что это отличная возможность, по крайней мере, прокомментировать пару вещей. У меня есть несколько шуток, которые подчеркивают текущее состояние. Я имею в виду, что происходит так много ужасных вещей, что трудно сосредоточиться на какой-то из них. На самом деле я предложила эту идею продюсерам, я хотела найти способ подключить Зеленского по спутнику, или сделать видеозапись, просто потому что "Оскар" ведь смотрят многие.

Пока неизвестно, восприняли ли продюсеры ее предложение связаться с президентом Украины всерьез, равно как и был ли ответ от Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

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К слову, после вторжения России в Украину в эфир Netflix в США вернули телесериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил главную роль.

Также на этой неделе обсуждают непростые новости о том, что 86-летний Ален Делон решился на эвтаназию.

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