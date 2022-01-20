Александр Абдулов хранил фото своего внебрачного сына в потайном кармане пиджака

Родня Александра Абдулова организовала поиски внебрачного наследника. / Фото: Скриншот из YouTube
Все поклонники Александра Абдулова давно уже знают, что у актера есть одна единственная дочь Евгения, которая вместе с мамой Юлией Мешиной живет в Москве. Но, кроме наследницы, у звезда может быть еще внебрачный сын!
А все началось так – бывшая гражданская жена Абдулова – Виктория Лановская внезапно нашла в кармане белого пиджака, в котором актер снимался в фильме "Гений", фото маленького мальчика со странной подписью: "Саша, это твой сын. Оля".
Конечно, у Лановской возникло много вопросов. И позже она с родней Александра Абдулова взялась за поиски внебрачного сына звезды. Также Виктория и обратилась в СМИ, чтобы те помогли, сообщает "KP".
Впоследствии стало известно, что на фото мужчина, которого зовут Александр Коваль. Он родился 20 июля 1987 года.
Александр рассказал, что он родился в казахстанском городе Усть-Каменогорске. Его маму зовут Ольга, а отца он никогда не видел. По словам Коваля, еще будучи ребенком, он пытался узнать подробности об отце у мамы, но та отказывалась.
Мама даже его имя не назвала. Уверяла: где он живет, не знает. Я хоть и был любознательным ребенком, но понимал, что тема отца для нее болезненна. Так что я не заваливал ее вопросами и не устраивал пыток, – поделился вероятный сын Абдулова.
Александр отметил, что родство с актером объясняет его склонность к творчеству. По словам мужчины, он с детства любил пародировать знаменитостей и ставить сценки.
Я так и спросил маму, мол, правда, что отец мой Абдулов? Она долго молчала, а потом сказала, что да, — отметил Александр.
Что известно о романе Александра Абдулова с Ольгой Коваль?
Как сообщают в СМИ, роман с актером в швеи Ольги произошел в 1986 году. Тогда женщину пригласили работать в Одесскую киностудию, которая снимала фильм "Десять негритят" с яркими звездами советского кино, также там был и Абдулов.
О самом романе мать рассказывать не захотела. Знаю только, что продолжалось это недолго. Затем мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто — через девять месяцев родился я, — сказал потенциальный сын Абулова.
Когда Ольга узнала о беременности, она пыталась связаться с актером. Однако тот не отвечал на письма. Через год после рождения ребенка, Коваль послала Александру фото сына, которое он так и не получил.
Александр Коваль признается, что готов сдать ДНК-тест, чтобы окончательно убедиться в кровной связи с актером. Но для этого ему нужно связаться с родными Абдулова, что пока проблематично.
Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Я хорошо зарабатываю, ни в чем не нуждаюсь. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, и что я так и не смог ни разу его обнять, – сказал вероятный сын Абдулова.
Напомним, ранее мать Александра Абдулова раскрыла тайну его развода с Алферовой.