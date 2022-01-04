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Он был нужен всем: четыре трагичных романа Александра Абдулова

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 13:19
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Российского и советского актера Александра Абдулова обожали женщины и его личная жизнь была похожа на крутые виражи
Любимые женщины Александра Абдулова
Любимые женщины Александра Абдулова / Фото: Wikipedia, YouTube

Персонажи Абдулова влюбляли в себя дам, но и сам актер был не против броситься в очередной роман. Впервые будущий артист театра и кино влюбился в 14 лет – в одноклассницу Наташу, после – была однокурсница Татьяна, а за ней – американка Карен.

Абдулов несколько раз был женат, изменял, а отцом стал в 54 года. Далее рассказываем о четырех главных женщинах в жизни Александра Абдулова.

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Татьяна Лейбель

Татьяна Лейбель переехала к Абдулову вскоре после знакомства
Татьяна Лейбель переехала к Абдулову вскоре после знакомства / Фото: Скриншот из видео

С Татьяной Лейбель актер познакомился в 1975 году. Это практически была любовь с первого взгляда и балерина осталась ночевать у Абдулова, а вскоре переехала к нему.

Александр помог Татьяне поступить в ГИТИС, девушке многие завидовали и пророчили свадьбу. Но молодой Абдулов не спешил звать любимую под венец.

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Спустя два года отношений Лейбель забеременела и Абдулов заставил ее сделать аборт. После этого Татьяна узнала, что мужчина изменял ей с Ириной Алферовой – он разбил ей сердце.

Ирина Алферова

Александр Абдулов, Ирина Алферова и ее дочь Ксюша
Александр Абдулов, Ирина Алферова и ее дочь Ксюша

Сразу после расставания с Татьяной Лейбель Абдулов женился на актрисе Ирине Алферовой. Как он признался бывшей возлюбленной, это был брак по расчету – руководство "Ленкома" пообещало Ирине и Александру 2-комнатную квартиру в Москве, если те сыграют образцовую семью театралов.

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Жене Александр Абдулов тоже изменял, при чем это произошло незадолго после женитьбы и не с кем-то, а с Лейбель. Алферова и Абудов венчались в церкви, артист также удочерил дочь Ирины – Ксюшу, которую любил и считал своей родной.

После расставания с Абдуловым Алферова рассказывала, что не смогла принять неугомонный нрав мужа и его любвеобильность, ей также не хватало заботы со стороны мужа. При этом их пару считали самой красивой и счастливой в советском кино.

Галина Лобанова

Александр Абдулов и Галина Лобанова
Александр Абдулов и Галина Лобанова

С молодой балериной Галиной Лобановой актер прожил восемь лет. Она очень хотела выйти замуж за Александра, но тот не спешил снова ставить штамп в паспорт.

В тот период артист также начал много пить и увлекаться азартными играми. В конечном итоге предложения Лобанова так и не дождалась – они с Абдуловым расстались, а у него потом началась депрессия.

Юлия Мешина

Александр Абдулов и Юлия Мешина
Александр Абдулов и Юлия Мешина / Фото: YouTube

А вот молодой Юлии Мешиной повезло – она стала законной женой Александра Абдулова, который был старше ее на 22 года. Они поженились в 2006-м, а через год актер впервые стал отцом – Юлия родила дочь Женю.

Через несколько месяцев после рождения дочери Абдулову стало плохо прямо на съемочной площадке. Он попал в больницу, где последовала операция, в ходе которой врачи обнаружили у Александра опухоль. Вскоре ему диагностировали рак легких четвертой стадии.

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года в возрасте 54 лет.

Ранее мать Александра Абдулова раскрыла тайну его развода с Алферовой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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