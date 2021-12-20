Алена Шоптенко конкурировала с коллегами, но вовремя остановилась: Мне настолько стало проще жить

Алена Шоптенко рассказала о конкуренции в хореографии. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Некоторые поклонники Алены Шоптенко подозревают, что она конкурирует с коллегами по цеху. Ведь в Украине есть немало других популярных хореографов, которые покоряют паркет, в тому числе Илона Гвоздева, Влад Яма, Евгений Кот и другие.

Впрочем, в интервью "Сегодня" Шоптенко призналась, что сейчас она живет без конкуренции, хотя раньше действительно такое явление присутствовало.

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Конечно, была конкуренция. Когда-то я конкурировала с коллегами, с другими хореографами. Но мне стало настолько проще жить, как только я перестала конкурировать. Это правда, – делится с нами Алена.

Хореограф объяснила, что однажды она поняла, танцы – это особенная деятельность, где нужно развиваться без соперничества.

В какой-то момент я поняла, что хореография – субъективная деятельность. Здесь вопрос как в режиссуре: это все о видении, о вкусе. И здесь бессмысленно конкурировать. Надо развивать себя и конкурировать только с собой, – отметила Алена.

По словам Шоптенко, в хореографии нужно развивать свою "изюминку" и не пытаться повторять за кем-то.

Нужно почувствовать свою уникальность и найти в себе какую-нибудь изюминку и развивать ее максимально, ни на кого не оборачиваясь и, ни за кем не повторяя, – отметила танцовщица.

Отметим, что полное интервью с Аленой Шоптенко выйдет на сайте "Сегодня" уже в скором времени.

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Кстати, недавно другой хореограф и танцор Максим Леонов рассказал о конфликтах с известными партнершами на паркете шоу "Танці з зірками".