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С кем ссорился Макс Леонов на Танцях з зірками: Это шоу не о комфорте

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 13:36
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Известный украинский хореограф и танцор Максим Леонов рассказал о конфликтах с известными партнершами на паркете шоу "Танці з зірками"
Максим Леонов рассказал, с кем у него были конфликты на "Танцях з зірками".
Максим Леонов рассказал, с кем у него были конфликты на "Танцях з зірками". / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Макс Леонов, который этой осенью попал в ДТП и поделился подробностями в Сети, выступал на "Танцях з зірками" в паре с Машей Ефросининой, Еленой Кравец и Евгенией Власовой. В 2021 году танцор вместе с экс-участницей группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос получил кубок мечты – пара победила на шоу.

Впрочем, когда зрители на паркете видели невероятную химию между участниками, их старания и усилия, которые они прилагали к танцу, то за кулисами часто случались конфликты или какое-то недоразумение. Вот и хореограф впервые признался, с кем было труднее найти общий язык.

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Конфликты были со всеми абсолютно, так как шоу не о комфорте. И люди, которые никогда не занимались бальными танцами, для них это сложно, – объяснил Макс в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Максим Леонов и Санта Димопулос.
Максим Леонов и Санта Димопулос. / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Напомним, что у Леонова был конфликт и с Евгенией Власовой. Так, певица поссорилась с хореографом и даже готова была все бросить и уйти из проекта. Тогда же ей предложили сменить партнера, но она передумала, и они с Максом помирились.

В то же время сам танцор объяснил, что такие конфликты случались из-за усталости на репетициях, что сказывалось на эмоциональном состоянии Жени.

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С Женей было достаточно эмоционально. Я постоянно анализирую. Может действительно я где-то был не прав, – говорит Макс.

Максим Леонов и Евгения Власова.
Максим Леонов и Евгения Власова. / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Также Леонов признался, что требователен в своей работе, а также может придираться к мелочам.

Относительно танца – да (требовательный, – Ред.). Конечно. И очень часто я могу придраться к каким-то мелочам, которые кажутся мелочью. Можно и без этого.

Смотрите интервью Максима Леонова в программе "Зірковий шлях":

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Что известно о Максе Леонове?

Парень родом из Запорожья. Он известен украинский танцор и хореограф. Двухкратный вице-чемпион мира в латиноамериканской программе по версии IDSA и вице-чемпион Украины. Участник шоу "Танці з зірками".

В "Танці з зірками" Макс попал благодаря Дмитрию Дикусару, с которым он познакомился в 2016 году в танцевальной студии на Подоле.

Он был соучредителем этой студии, отвечал за продвижение, пиар, медиа. Он мне тогда стал говорить, что я создан для камеры. Я такой: "Почему бы и нет?". И он меня позвал в Грузию на "Танцы со звездами". Оттуда все началось, – вспомнил Леонов в программе "Зірковий шлях".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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