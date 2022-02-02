Алина Гросу показала роскошный родительский особняк в Черновцах

Алина Гросу показала дом в Черновцах / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу, которая появилась в сериале вместе со своим молодым человеком Романом Полянским, впервые провела экскурсию по своему особняку.
Поклонники Гросу смогли заглянуть за высокий забор родительской усадьбы популярной певицы в программе "Світське життя".
В доме Гросу весь интерьер выполнен ближе к классическому стилю и светлых тонах. Особняк украшает большое количество резной мебели, хрустальные люстры, мраморная плитка.
А в коридоре первого этажа гостей встречают высокие мраморные колонны.
Кроме того, Алина Гросу провела поклонников в свою спальню. Там певица показала, что до сих пор хранит все свои сценические костюмы, в которых только начинала свою карьеру.
Именно в этих нарядах когда-то давно украинские слушатели впервые увидели начинающую певицу Алину и прозвали ее "маленькой пчелкой" за одну из песен в репертуаре.
Сейчас в роскошном доме в Черновцах живет семья Гросу – мама, папа и младший брат Михаил. Также, судя по видео из соцсетей, у Михаила есть няня.
Ранее мы писали о том, что Алина Гросу поделилась подробностями отношений с российским актером Романом Полянским.