Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией

Умер Гаспар Ульель

Наследники Хепберн

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

"Творчество нас еще больше сближает": Гросу и Полянский сыграют вместе в сериале "Вероника"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 19:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве продолжаются съемки 8-серийного сериала "Вероника", в котором задействованы Алина Гросу и Роман Полянский. Фото со съемочной площадки уже появилось на странице канала "Украина" в соцсети
Алина Гросу и Роман Полянский вместе работают в сериале "Вероника"
Алина Гросу и Роман Полянский вместе работают в сериале "Вероника" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В центре сюжета картины "Вероника" – история молодой женщины-хирурга, которая решила узнать причину гибели подруг и в результате попадает в неприятности. Главную роль в сериале сыграла актриса Алена Коломина.

Съемочный процесс идет полным ходом, и на площадке собрался замечательный актерский состав. Певица Алина Гросу опубликовала на своей страничке в соцсети фото со съемочной площадки.

Реклама

Алина Гросу и Роман Полянский вместе играют в сериале "Вероника"
Алина Гросу и Роман Полянский вместе играют в сериале "Вероника" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если понаблюдать за поведением этой пары в творческих проектах, то можно заметить, что известный актер производит впечатление спокойного и рассудительного человека, а популярная певица – гремучая смесь драйва и энергии. Так ли это на самом деле?

В личной жизни все совершенно наоборот: я – максимально спокойна, а Роман эмоционален, – поделилась Алина Гросу в интервью для канала "Украина".

Что касается актерской игры, певица всегда прислушивается к советам Романа Полянского и со своей стороны ничего ему не подсказывает. Алина Гросу понимает: будучи профессиональным актером, на счету которого много известных проектов, он чувствует себя как рыба в воде на съемочной площадке.

Реклама

Пара снова появится вместе на экранах
Пара снова появится вместе на экранах / Фото: instagram.com/alina_grosu

Творчество нас еще больше сближает, – рассказала певица, – и у меня, и у Романа постоянно возникают интересные идеи. И мы всегда прислушиваемся друг к другу.

Мы с нетерпением ждем выхода сериала на экраны!

Также не пропустите: Распалась группа "Тартак"

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять