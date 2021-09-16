Алла Мазур впервые рассказала о смерти мамы: Мне все время кажется, что она вернется

Алла Мазур рассказала о смерти близкого человека / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Два месяца назад Алла Мазур потеряла маму. Телеведущая ранее нигде об этом говорила и призналась, что до сих пор не верит в смерть близкого человека.

Мне все время кажется, что она поехала в санаторий и скоро вернется. Я чувствую ее присутствие, с ней разговариваю, советуюсь, стараюсь делать все, чтобы в нашей семье все было хорошо, потому что она всегда переживала за всех нас, – поделилась Мазур в эфире программы "Твій день".

В свой день рождения телеведущая показала редкое фото с мамой и обратилась к ней.

Алла Мазур с мамой / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Сегодня я хочу поблагодарить, мамочка тебя, за то, что ты вложила в меня. За то, что дала мне жизнь и брату. За любовь к нам и к отцу — за ту любовь, которая царила в нашей семье. Мамочка, я знаю, что ты сейчас с нами и все слышишь. Мы тебя очень любим, – сказала Алла Мазур.

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