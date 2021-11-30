Племянника Пугачевой, которого певица спасла от наркозависимости, обвинили в мошенничестве

Влад Пугачев попал в скандал / Фото: скриншот

Племянника артистки обвинили в мошенничестве. Как заявлял Игорь Гольдберг, Влад Пугачева купил него салон красоты. По словам бизнесмена, изначально его проект стоил 16 миллионов рублей, но племянник певицы пообещал ему восемь миллионов рублей (107 тысяч гривен) наличными и бесплатное выступление Аллы Пугачевой на домашней вечеринке.

В итоге денег бизнесмен не увидел, и выступления певицы, конечно же, не было. Гольдберг собирается судиться с племянником Пугачевой. Об этом говорится в программе "Ты не поверишь".

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Бизнесмен Игорь Гольдберг назвал племянника Аллы Пугачевой мошенником / Фото: скриншот

Влад Пугачев его жена Гузель опровергают слова бизнесмена. Племянник певицы утверждает, что у него есть все расписки, подтверждающие сделку с Гольдбергом и факт передачи ему всей суммы.

Мы на Гольдберга тоже подаем в суд за то, что он назвал Влада мошенником. В интернете есть много статей, как от Гольдберга пострадали люди. Вот и мужа моего он оговорил. Сейчас у нас идет суд. Гольдберг хотел поставить обременение на салон, но суд отказал ему в ходатайствах. Два месяца муж был в панике, ему было плохо от такого вранья. Сейчас мы нашли хорошего адвоката, даже не вникаем в это дело, доверились профессионалу, – сказала жена племянника Пугачевой в беседе с kp.ru.

Племянник Аллы Пугачевой и его жена прокомментировала обвинения в мошенничестве / Фото: Instagram

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Касаемо бесплатного концерта Аллы Пугачевой, Гузель утверждает, что ничего никому ее муж не обещал.

Он с большим уважением относится к Алле Борисовне и никогда не стал бы использовать ее имя. Мы эту тему пока не обсуждали с Аллой Борисовной, но я надеюсь, что она понимает, что Влад не мошенник.

Сама Алла Борисовна скандал племянника с бизнесменом не комментирует.

Напомним, Владислав — родной племянник Аллы Борисовны, сын ее покойного старшего брата Евгения. Когда певица обещала брату, что никогда не оставит его сына. Свое слово певица сдержала.

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Много лет назад Влад Пугачев лечился от наркотической зависимости. Лечение в дорогих клиниках оплачивала знаменитая тетя. В одной из клиник Влад познакомился с будущей женой Викторией, котора была на десять лет старше и дважды судима. Они поженились, а вскоре родился сын Женя, над которым Пугачева оформила опекунство. Сейчас сын племянника Примадонны живет у ее водителя. Через время Влад и Виктория развелись.

В прошлом году племянник Пугачевой женился во второй раз на девушке по имени Гузель. У пары родилась дочь, которую назвали Алла.

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