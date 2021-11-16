Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация

Адель у Опры

Спойлер от Златы

Уильям в ярости

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Помолодевшую Пугачеву в мини захейтили в Сети: "Все короче и короче те юбчонки"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 13:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В соцсетях часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Обычно новые фото собирают множество комплиментов, то в этот раз образ певицы поклонники не оценили
/ Фото: instagram.com/alla_orfey

Вчера Алла Пугачева и Максим Галкин праздновали годовщину отношений - пара вместе уже 20 лет. У себя в Instagram юморист решил не писать больших постов, а просто опубликовал новое фото с женой. Похоже, пара решила отметить годовщину в кругу друзей.

Жена известного российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в Instagram совместный снимок с Аллой Пугачевой и Еленой Буйновой.

Реклама

В Сети раскритиковали наряд Аллы Пугачевой
В Сети раскритиковали наряд Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/marinayudashkina

В гостеприимном доме у Аллы и Максима! Наши любимые друзья! Спасибо за чудесный вечер! – подписала фото Марина.

Алла Пугачева позировала в черном мини-платьице, подчеркнув стройность ног. В Сети раскритиковали этот наряд певицы.

Реклама
  • "Уже смешно смотрят на Пугачевой такие короткие юбчонки, всему свое время"
  • "Марина как всегда на высоте, Алла как всегда возрастной перебор"
  • "Алла Борисовна всю жизнь проходила в Юдашковских балахонах. А на старости лет рядится в мини-юбки. И все короче и короче юбчонки"
Скриншот: Instagram
Cкриншот: Instagram
Cкриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Алла Пугачева умеет удивлять. Недавно в Сети обсуждали платье артистки, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Алла Борисовна появилась в образе Золушки.

Другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять