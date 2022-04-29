Амаль Клуни в зале ООН осудила войну против украинцев: "Это бойня в сердце Европы"

Амаль Клуни выступила на заседании ООН в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский юрист ливанского происхождения, адвокат по правам человека и жена Джорджа Клуни – Амаль Клуни – осудила преступную войну Путина.

Во время своей речи на встрече, где обсуждали военные преступления России в Украине, она призвала страны ООН сосредоточиться на борьбе за справедливость и привлечении виновных к ответственности.

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Видео с выступлением Амаль Клуни опубликовано в Youtube-канале Guardian News.

Украина – это бойня в сердце Европы, – заявила Амаль Клуни.

Правозащитница также обратила внимание на геноцид и сексуальные преступления оккупантов, упомянув мариупольский драмтеатр, на который рашисты скинули бомбу:

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Я читаю заголовки новостей, но не понимаю, как все это осознать. Неужели тысячи детей насильственно депортируют в Россию? Разве может такое быть, чтобы девочек-подростков насиловали на улице на глазах их семьи и соседей? Действительно ли бомбили здание, на котором было написано "Дети", а мирных жителей а Мариуполе систематически пытают и морят голодом? К сожалению, да.

Амаль Клуни входит в состав международной целевой группы по правовым вопросам, которая консультирует Украину и работает с Международным уголовным судом в Гааге.

Клуни также вспомнила голосование Совета Безопасности 2017 года за создание группы ООН для сбора, сохранения и хранения доказательств возможных международных преступлений, совершенных ИГИЛ в Ираке. В том же году у нее родились сын Александр и дочь Элла.

Моим детям сейчас почти пять лет, и пока большая часть доказательств, собранных ООН, находится на хранении, – потому что нет международного суда, который мог бы взяться за ИГИЛ, — сказала она с опасением, что подобное может случиться в и случае с Украиной.

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