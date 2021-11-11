Андре Тан поселился в глуши и ни с кем не общался – дизайнер рассказал, как пережил развод

Андре Тан жил в горах, чтобы прийти в норму после развода / Фото: Инстаграм

Андре уже делился тем, как после развода ходил сразу к двум психологам: один повышал ему самооценку, а второй советовал, как выбраться со дна. Теперь Тан подробно рассказала, что же больше всего помогло ему пережить семейный раскол.

Оказывается, дизайнер решил пойти на крайние меры и улететь со страны, поселиться в глуши и ограничить себя во всех жизненно необходимых потребностей. Такой способ духовного излечения называется ретрит.

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Это когда группу незнакомых людей вывозят в горы и отбирают все телефоны. Ты полностью изолирован в молчании. Ты не имеешь права ни с кем говорить, обниматься или даже смотреть в глаза. Каждый день – с утра до ночи медитации. Что-то между шаолиньским монастырем и пионерлагерем, – объясняет Тан.

Дизайнер Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Мужчина вспоминает, что на ретрите ему не давали ни грамма мяса, яиц или молочных продуктов, все, что он ел – это бобы и салаты. Единственная коммуникация за день – 15-минутное общение с зеркалом, которому нужно высказывать все, что было пережито и осознано за день.

За три дня я устал так, будто не медитировал целыми днями, а разгружал уголь. Я был готов реально послать весь этот ретрит к чертовой матери и уехать. Честно, я был рад, что прилетел на самолете, а не приехал на машине. Ведь я бы просто сбежал, – говорит Андре.

Но, впоследствии, как признается дизайнер, это ему значительно помогло, и он наконец-то начал чувствовать легкость.

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