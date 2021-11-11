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Когда на самом деле расстались и была ли измена: экс-жена Позитива честно ответила на вопросы о разводе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 11:30
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Экс-жена Позитива Анна Андрийчук дала эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина"
Экс-жена Позитива прокомментировала популярные слухи о разводе с певцом
Экс-жена Позитива прокомментировала популярные слухи о разводе с певцом / Фото: скриншот

О том, что Позитив (Алексей Завгородний) и его экс-супруга Анна Андрийчук расстались, стало известно в конце апреля этого года. Но оказывается, пара уже несколько лет не жила вместе. По словам Ани, это и стало началом конца.

Мы же разъехались, чтобы сделать паузу, пожить отдельно и понять вообще who из who, – рассказала экс-жена Позитива в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя пытались спасти отношения
Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя пытались спасти отношения / Фото: instagram.com/annchuk/

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Инициатором расставания стала Аня.

Это больно, это сложный переломный момент. Особенно когда я приняла решение, что нужно уже отпускать друг друга, чтобы каждый был счастливым по отдельности, вот тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне. Это больно. Это очень больно, – призналась Андрийчук.

Некоторое время в Сети ходили слухи, что причиной окончательного расставания стал роман Позитива с танцовщицей Юлией Сахневич.

Ну если была другая женщина, то это уже будет на совести Леши. Но я об этом ничего не знаю. Слухи и сплетни в шоу-бизнесе все время ходят. Всю жизнь Леше приписывают какие-то романы. Я бы не верила всему. Они танцевали вместе, они были в одном проекте, – ответила Аня.

Экс-жена Позитива прокомментировала слухи о романе экс-мужа с танцовщицей Юлей Сахневич
Экс-жена Позитива прокомментировала слухи о романе экс-мужа с танцовщицей Юлей Сахневич / Фото: instagram.com/annchuk/

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В интервью "Зірковий шлях" Аня Андрийчук эксклюзивно призналась, что только два месяца назад они с Позитивом официально оформили развод.

Могу сказать, что наконец-то на 100% мое сердце открыто и свободно. Я сейчас счастливая наполненная женщина, которая наверно готова уже к любви, – призналась экс-супруга Позитива.

Напомним, Анна Андрийчук и Алексей Завгородний начали встречаться, когда им было по 15 лет. В 2013 году они узаконили свои отношения. В своих интервью артист не раз признавался, что благодарен супруге за то, что была рядом в разные периоды жизни.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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