Я подумал, что уже в раю: Андре Тан рассказал, когда мог попрощаться с жизнью

Дизайнер рассказал о страшных ситуациях из жизни / Фото: Инстаграм

У Андре Тана, который после развода поселился в глуши и ни с кем не общался, уже давно отсутствует страх смерти. С ним периодически случались ситуации, когда ему казалось, что это – конец. Дизайнер рассказал в Instagram о том, как ему пришлось бороться за шанс на существование еще в роддоме.

Впервые я это пережил сразу после рождения – доктора меня откачивали кислородной подушкой. Еще не открыв глаза, чтобы увидеть жизнь, я уже успел заглянуть за кулисы смерти, – говорит Андре.

Тогда врачи смогли помочь ему. Но уже будучи во взрослом возрасте, модельеру снова пришлось столкнуться с подобным. Отдыхая с друзьями на горнолыжном курорте в Америке, он попал в аварию.

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Очнувшись, я подумал, что уже в раю: абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это сработавшая подушка безопасности авто, а сама машина в тот момент весела над обрывом после того, как в нас въехал огромный грузовик. Как сейчас помню: это случилось 11 января, – вспомнил дизайнер.

Андре Тан мог погибнуть в ДТП / Фото: Инстаграм

Третий раз на грани жизни и смерти Андре побывал после того, как попробовал отвар из листьев аяюаски, который часто используют в разных религиозных таинствах. Считается, что это напиток силы, способствующий очищению и исцелению.

К тебе приходит новое осознание и восприятие мира вокруг. Умирают старые клетки, старая жизнь, вы входите в новый режим. Все клетки нашего организма обновляются каждые пять лет, а это значит, что по сути, с этой периодичностью мы и перерождаемся, – рассказывает Тан.

Но есть еще одна причина, по которой модельер не боится смерти:

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Если сегодня вечером мне суждено будет умереть, я откровенно скажу себе: "Да, это была классная жизнь! А значит и умереть не так уж и страшно!" Я вообще считаю, что маленькая смерть к лицу каждому. Хотите взбодриться? Подумайте о смерти, – советует Андре.

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