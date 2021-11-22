Отказывалась ехать в больницу: стала известна причина смерти актрисы Нины Руслановой

В последнее время знаменитая артистка не очень хорошо чувствовала себя, однако от госпитализации отказывалась. А вчера стало известно о ее смерти

Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советская и российская актриса умерла в возрасте 76 лет. Причина смерти Нины Руслановой – осложнения, вызванные коронавирусом.

Две недели назад звезда "Собачьего сердца" почувствовала недомогание, ей стало тяжело дышать. Впоследствии у нее подтвердили коронавирус. Но в больницу Русланова категорически отказывалась ехать, сообщает "Пятый канал".

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Однако 11 ноября артистку все же доставили в медицинское учреждение в Москве. У нее диагностировали вирусную пневмонию и мерцательную аритмию.

Более того, Нине Руслановой диагностировали сердечную недостаточность. До этого она дважды перенесла инсульт, после чего до конца так и не восстановилась.

Фото: facebook.com/stas.sadalskij

В течение 10 дней врачи боролись за ее жизнь. Впрочем, болезнь оказалась сильнее знаменитости.

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Накануне известный российский актер Станислав Садальский заявлял, что до смерти Русланова сильно страдала, она "была забыта всеми". Это, по мнению артиста, привело к трагедии.

Нина Русланова: краткая биография

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года. В возрасте двух месяцев ее нашли в городе Богодухове Харьковской области. Девочку отдали в детский дом. К своему совершеннолетию будущая актриса сменила таких пять.

Звезда не любила говорить о годах, проведенных в детских домах. По ее словам, это был период "послевоенный, голодный".

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Нина Русланова в сериале "Тени исчезают в полдень". / Фото: Скриншот из YouTube

В детском доме Нине дали отчество Ивановна и фамилию Русланова – в честь певицы Лидии Руслановой. Сама же артистка считала, что дар певицы в определенной степени передался ей.

Русланова окончила строительное училище по специальности "штукатур", после чего поступила в Харьковский театральный институт. Впоследствии она переехала в Москву учиться в Театральное училище им. Б. В. Щукина.

С 1969 года она начала строить театральную и актерскую карьеру. Выступала в театре имени Е. Вахтангова, театре имени В. Маяковского. А в кино Нина начала сниматься с 1967 года.

За свою карьеру Русланова сыграла более 150 ролей. Она знакома многим в лентах: "Афоня", "Собачье сердце", "Будьте моим мужем", "Не стреляйте в белых лебедей", "Зимняя вишня" и другие.

Нина Русланова в фильме "Зимняя вишня". / Фото: Скриншот из YouTube

Последний фильм Руслановой был в 2014 году – "Вий", снятый по мотивам повести писателя Николая Гоголя. В ленте актриса появилась в роли жены Явтуха.

Звезда дважды состояла в браке. Впервые она вышла замуж за юриста и предпринимателя Геннадия Рудакова. У них родилась дочь Олеся. Однако в 90-х Русланова и Рудаков разошлись и актриса обвиняла себя в этом.

Вторым мужем Руслановой был кинооператор Рафкат Габитов. С ним звезда прожила в браке около 30 лет.

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