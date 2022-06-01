Андрей Джеджула ответил на обвинения супруги: миллион раз говорил, что это нужно заканчивать

Андрей Джеджула прокомментировал иск в суд на супругу Юлию Леус / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Между супругами Андреем Джеджулой и Юлией Леус продолжаются публичные разбирательства. На днях блогер заявила, что шоумен следил за ней за границей и даже подал на нее в суд.

Однако, как рассказал сам Джеджула в интервью "Зірковий шлях", что старается поддерживать связь с дочкой Аделиной и передает ей необходимые вещи.

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Периодически, когда разрешают, делаю это по телефону. Но я все время им помогаю — отсылаю посылки для дочки, плюс-минус знаю, что ей нужно сейчас. В этот момент Юля со мной общается или нет, периодами. Но я стараюсь быть полезным. Сегодня уже какой день войны, я не работаю, стабильного дохода нет, поэтому, когда мне звонят американские друзья, спрашивают, чем помочь, я говорю: "Купите одежду моим детям", – рассказал шоумен.

Кроме того, Джеджула отметил, что заявление в суд, о котором рассказала Леус, было подано еще до войны. По словам шоумена, он предупреждал супругу о том, что намерен обратиться к закону после ее обвинений в его сторону.

Было много неприятных вещей обо мне сказано. Я много раз предупреждал Юлию, потому что это повлияло на мою репутацию, на мою работу. Я миллион раз говорил, что это нужно заканчивать. Да, я подал иск, это было еще до войны – прошлым летом. Цена дела – 1 гривна. Когда был эпицентр разборок с Юлией, я ее предупреждал. При этом все расходы за суд и адвокатов висят на мне. Но есть маленький нюанс – если я докажу, что все сказанное – неправда, ей придется все опровергнуть подобным образом, как был причинен ущерб чести и достоинству моей репутации, – рассказал свою позицию Джеджула.

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