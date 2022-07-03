Андрей Ермак поздравил Тома Круза с юбилеем. Куда пригласил актера руководитель ОП?

Андрей Ермак поздравил с днем рождения Тома Круза / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня звезда Голливуда Том Круз, которого недавно подловили в компании таинственной незнакомки, празднует свое 60-летие.

С днем рождения звезду фильмов "Миссия невыполнима" поздравил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик разместил в Twitter совместную фотографию с Крузом, сделанную в Киевском метрополитене.

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Тому Крузу, настоящему другу Украины, сегодня исполняется 60 лет. Поздравляю и благодарю за поддержку от украинского народа. Пожалуйста, продолжай сниматься и мотивировать нас своим жизненным путем. Мы приглашаем тебя в Украину, – написал Ермак.

Напомним, что Том Круз уже посещал Киев в 2019 году. Тогда голливудский актер встретился с Владимиром Зеленским и прогулялся по улицам столицы Украины.

Том Круз на встрече с Владимиром Зеленским / Фото: facebook.com/president.gov.ua

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Ранее стало известно, что актер – звезда "Миссии невыполнимой" расстался со своей девушкой по неожиданной причине.