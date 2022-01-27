Андрей Малахов счастлив в браке 10 лет: как выглядит жена и почему пара не показывает сына

Что известно о браке Андрея Малахова / Фото: Instagram, starhit
В последнее время стала появляться информация, что у Андрея Малахова онкология. Он никаких комментариев не дает.
Еще одной любой темой для обсуждения является личная жизнь Малахова. Телеведущий уже 10 лет счастлив в браке с Натальей Шкулевой и воспитывает сына. Правда, семейные фото он почти не показывает. Лишь изредка на своей страничке в Instagram Малахов публикует совместные снимки с женой.
Рассказываем историю любви Андрея Малахова и почему телеведущий не показывает сына.
Жена Андрея Малахова
Избранницей телеведущего стала Наталья Шкулева – российский издатель журналов Marie Claire, ELLE. Пара познакомилась на работе в 2007 году. Как признавался Малахов, он сразу же понял, что встретил свою будущую жену.
Сначала Наталья и Андрей не спешили афишировать свои отношения. В 2009 году они вместе появились на светском мероприятии. Два года пара жила в гражданском браке, но в 2011 году приняла решение оформить свои отношения официально.
Свадьбу Андрей Малахов и Наталья Шкулева сыграли в Париже. Торжественное событие прошло в стенах Версальского дворца. Приглашены были только родственники и ближайшие друзья молодоженов.
Малахов отмечал, что долго не женился, так как находился в поиске идеала, много разочаровывался и ошибался. Однако Наталья сделала ведущего по-настоящему счастливым. Свою жену Малахов называет идеальной женщиной.
Я просыпаюсь рано утром и смотрю, как она спит. Мое лицо расплывается в улыбке, и я нежно глажу ее волосы. Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость
Почему Андрей Малахов не показывает сына
В 2017 году у пары родился сын Александр. Интересно, что Малахов устроил народное голосование на лучшее имя для сына прямо в эфире: предлагались Николай и Александр. Второй вариант победил.
Телеведущий у себя в соцсетях не показывает ребенка.
Что изменится у людей, когда они увидят моего сына? Или надо открыть ему Instagram и зарабатывать на этом? "Вот Саша сидит, ест это, а вот он у меня одет в это, а это мои завтраки, а это мои ужины"… Кому это интересно?
Андрей Малахов рассказал, что с появлением у него сына он стал более ответственным.
Как отмечается телеведущий, появление ребенка еще больше сблизило супругов.
За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования. Легче проговорить потом, чем устраивать что-то здесь и сейчас
Ранее известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Андрея Малахова.