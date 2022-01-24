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Андрей Малахов лечится в Германии от рака – инсайдер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 14:26
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Внешний вид популярного ведущего уже некоторое время беспокоит его поклонников. Похоже, их опасения подтверждаются
Андрей Малахов лечится от серьезного заболевания
Андрей Малахов лечится от серьезного заболевания / Фото: instagram.com/malakhov007

Недавно мы задавались вопросом, что происходит с Андреем Малаховым и куда делись его волосы. Телеведущий всегда выглядел идеально, но последнее время многие заметили, что в эфирах он стал появляться в парике, а еще значительно набрал в весе.

Это, а еще фотографии, на которых Малахова трудно узнать, и стало причиной распространения слухов о тяжелом заболевании, которое сразило любимчика миллионов.

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Андрей Малахов напугал поклонников внешним видом
Андрей Малахов напугал поклонников внешним видом / Фото: instagram.com/malakhov007

Пока Андрей отмалчивается и не комментирует слухи, блогер Anton S сообщил, что у ведущего онкология. Якобы эту информацию он получил от проверенного источника, работающего на телевидении.

Все говорят, что болен онко, – утверждает инсайдер.

Сообщается, что Малахов якобы ездит на лечение в Германию в перерывах между съемками. Из-за терапии у него стало меньше волос, что ведущий скрывает с помощью парика.

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Недавно в Instagram-профиле он показал отрывок из программы "Большая стирка", снятой в начале 2000-х. На кадрах Андрей Малахов значительно моложе, у него темные волосы и борода.

Андрей Малахов показал, как выглядел в начале 2000-х / Скриншот из видео

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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