Андрей Звягинцев находится в искусственной коме после COVID-19. Поражение легких достигало 92%

Андрей Звягинцев лечится от COVID-19 в Германии / Фото: instagram.com/skolkovoschool

Обладатель наград Венецианского и Каннского кинофестивалей Андрей Звягинцев скоро выйдет из искусственной комы. Врачи уже отключили его от всех систем жизнеобеспечения, хотя еще недавно у него было крайне тяжелое состояние.

Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на источники.

В июле Андрей Звягинцев переболел COVID-19. Он был госпитализирован в Москве, а в конце месяца уже вписан. Однако вскоре состояние режиссера ухудшилось и в августе было принято решение перевезти Звягинцева в одну из клиник Германии. Поражение легких режиссера достигло 92% и он был подключен к аппарату ЭКМО. На тот момент тесты на коронавирус уже были негативными.

Предполагается, что режиссер и дальше останется в Германии для реабилитации.

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Андрей Звягинцев / Фото: Wikipedia

Андрей Звягинцев – режиссер фильмов "Возвращение", "Левиафан", "Нелюбовь". Два последних были номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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