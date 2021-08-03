МакSим вышла из комы и дышит самостоятельно – представитель певицы

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" МакSим находилась в коме больше месяца. Артистка была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких

Новые подробности о состоянии МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

На днях директор МакSим Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния здоровья певицы. Директор артистки не стала вдаваться в подробности, отметив, что певица идет на поправку. Но новая информация о здоровье МакSим стала известна Telegram-каналу Mash.

Певица начала самостоятельно дышать через кислородную маску.

Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше, – сообщает Mash.

Кроме того, артистка уже смотрит телевизор, когда у нее есть желание. По больнице МакSим возят на кресле.

Певице МакSим стало лучше / Фото: instagram.com/maksimartist

Представители МакSим подтвердили, что певица пришла в сознание. Об этом сообщают РИА Новости.

Что случилось МакSим:

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани: