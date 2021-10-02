Андрею Данилко – 48! Смотрим архивные фото любимого артиста

Андрей Данилко отмечает день рождения / Фото: Instagram

Он мало рассказывает о себе, но уже много лет остается любимым украинским артистом не только в нашей стране, но и за ее пределами. Предлагаем посмотреть архивные фото детектива шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Андрей Данилко в детстве

Андрей родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Его отец работал водителем, но рано ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Мама тяжело работала, чтобы прокормить сына. Андрей Данилко с детства рос творческим ребенком. Ежегодно выступал на сцене в летнем детском лагере, занимался в театральной студии "Гротеск", был капитаном школьной команды КВН.

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Андрей Данилко в детстве / Фото: Скриншот из YouTube

Андрей Данилко в юности

После окончания школы Андрей поступил в Полтавское профессионально-техническое училище, где продолжил начинания в качестве артиста-юмориста. Он постоянно выступал на сцене, придумывая оригинальные номера в поисках себя.

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Андрей Данилко в юности / Фото: Instagram

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки

Впервые Андрей Данилко вышел на сцену в образе Сердючки еще в далеком 1993 году. Персонаж оказался настолько удачным, простым и близким народу, что популярность Верки тут же проявилась. Телевизионный дебют актера в образе Верки Сердючки состоялся на областном телеканале города Харькова "Приват ТВ".

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / Фото: Facebook

Детская мечта Андрея Данилко

Еще в школе Данилко увлекся группой "Ласковый май" и мечтал стать ее солистом, освоил нотную грамоту и научился играть на музыкальных инструментах. Когда он стал популярен, познакомился и продюсером "Ласкового мая" Андреем Разином.

Андрей Данилко и Андрей Разин / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Андрей Данилко и экранная мама в молодости

Инна Белоконь, которая играет экранную маму, является близким другом Андрея Данилко уже много лет. В СМИ не раз поговаривали о романе артистов, но все оказалось слухами. Хоть этот архивный кадр, который когда-то попал в Сеть, в свое время активно обсуждали.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото: Instagram

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