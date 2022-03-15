Анджелина Джоли рассказала миру об украинских женщинах

Анджелина Джоли следит за трагическими событиями в Украине / Фото: instagram.com/angelinajolie

Вчера стало известно, что беременная женщина, которая пострадала в результате обстрела больницы в Мариуполе, погибла. Новость об акте жестокости облетела все СМИ, а Маша Ефросинина после этого назвала россиян "слепыми трусами и рабами".

Анджелина Джоли, которая заботится о судьбах женщин по всему миру и уже 19 лет является послом доброй воли ООН, опубликовала пост с новостью у себя в сторис.

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Скриншот: instagram.com/stories/angelinajolie

Это текст от Washington Post с заголовком "Беременная женщина умерла вместе с ребенком в Украине". Снимок, который также уже видел весь мир, был сделан в день, когда российскими ракетами были разрушены несколько блоков центральной больницы в Мариуполе, включая детскую амбулаторию.

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Анджелина Джоли ранее писала об Украине в соцсетях. Она сообщила, что вместе с благотворительной организацией и волонтерами помогает тем украинцам, которым пришлось покинуть страну.

Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе, – написала Джоли в Instagram.

Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев из Украины в собственном доме.

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