Анджелина Джоли о своем визите в Украину: "Большая честь быть свидетелем стойкости украинского народа"

Анджелина Джоли рассказала о своем визите в Украину / Фото: Associated Press

Приезд Анджелины Джоли во Львов стал полной неожиданностью не только для украинцев, но и для западных СМИ. Ведь, как оказалось, голливудская актриса не делала никаких заявлений о своих планах посетить Украину.

Во время своей поездки Джоли посетила детский учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав. Там звезда охотно общалась с маленькими украинцами, давала автографы и делала фото. Организация поделилась снимками с Джоли после визита на официальной странице в Facebook.

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Анджелина Джоли пообщалась с маленькими украинцами в Бориславе/ Фото: Facebook

Как сообщает издание Daily Mail, Джоли впервые высказалась о своем визите в Украину.

Для меня большая честь быть свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа. Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает, – заявила актриса.

Голливудская актриса гордится своим визитом в Украину/ Фото: Facebook

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Также появились слухи, что актриса хотела бы усыновить одного из детей из центра, однако представители звезды опровергли эту информацию.

Напомним, что Анджелина Джоли во Львове вместе с толпой людей бежала в бомбоубежище во время воздушной тревоги.