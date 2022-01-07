Ани Лорак вывела 10-летнюю дочь на сцену главного канала России: неожиданная реакция зрителей

Ани Лорак с дочкой спела на российском ТВ / Фото: instagram.com/anilorak
Пока в Украине только анонсирован масштабный концертный тур Ани Лорак, певица выступает на главном российском телеканале.
Ани Лорак вместе с дочерью Софией появилась в одном из рождественских шоу на "Первом канале".
Видео с выступление исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.
Для многих фолловеров Ани Лорак совместное выступление исполнительницы с 10-летней дочерью стало неожиданностью. Как отметили некоторые комментаторы, голос девочки очень похож на голос ее звездной мамы.
Но внимательные слушатели заметили интересную деталь, которая заставила их негативно высказаться о выступлении юной исполнительницы и Ани Лорак. Фанаты заподозрили Лорак в использовании фонограммы.
- "Что красивого? Песня под фанеру"
- "Видно что под фанеру поют..."
- "Соня убирает микрофон от лица и перестает петь,а голос продолжает звучать. Вы людей за дураков что ли держите?"
- "Ани Лорак предательств не прощают! Ты же украинка!"
Напомним, что многие украинские звезды негативно отзываются о намерениях Ани Лорак вернуться в Украину с концертами. Так, свое негодование насчет предстоящего тура певицы уже успел высказать музыкальный продюсер Игорь Кондратюк.