Ани Лорак вывела 10-летнюю дочь на сцену главного канала России: неожиданная реакция зрителей

Ани Лорак с дочкой спела на российском ТВ / Фото: instagram.com/anilorak

Пока в Украине только анонсирован масштабный концертный тур Ани Лорак, певица выступает на главном российском телеканале.

Ани Лорак вместе с дочерью Софией появилась в одном из рождественских шоу на "Первом канале".

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Видео с выступление исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

Для многих фолловеров Ани Лорак совместное выступление исполнительницы с 10-летней дочерью стало неожиданностью. Как отметили некоторые комментаторы, голос девочки очень похож на голос ее звездной мамы.

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Но внимательные слушатели заметили интересную деталь, которая заставила их негативно высказаться о выступлении юной исполнительницы и Ани Лорак. Фанаты заподозрили Лорак в использовании фонограммы.

"Что красивого? Песня под фанеру"

"Видно что под фанеру поют..."

"Соня убирает микрофон от лица и перестает петь,а голос продолжает звучать. Вы людей за дураков что ли держите?"

"Ани Лорак предательств не прощают! Ты же украинка!"

Скриншот – instagram.com/anilorak/

Напомним, что многие украинские звезды негативно отзываются о намерениях Ани Лорак вернуться в Украину с концертами. Так, свое негодование насчет предстоящего тура певицы уже успел высказать музыкальный продюсер Игорь Кондратюк.