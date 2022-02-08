Анита Луценко в объятиях своего любимого очаровала Сеть: смотрите редкое фото

Анита Луценко с любимым отдыхают в Таиланде. / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и ее любимый Александр Лозовцов вместе уже около семи лет и все это время тренер избегает разговоров о своем избраннике и редко публикует с ним фото в Сети.

Впрочем, сейчас парочка решила порадовать фанатов эстетическим кадром из экзотического Таиланда (там они сейчас отдыхают).

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Кстати, именно любимый Аниты Луценко поделился с Insta-фолловерами редким совместным снимком.

Анита Луцено с Александром. / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Как мы видим, на довольно атмосферном фото Александр обнимает Аниту, которая наслаждается бокалом игристого.

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Избранник тренера не стал ничего комментировать, а просто прикрепил в посте смайлик в виде сердечка – .

Подписчики в свою очередь засыпали комплиментами влюбленных, назвав их пару – самой красивой:

Гармоничная пара, вы дополняете друг друга.

Очень хорошие.

Самая красивая пара.

Прекрасные.

Скриншот Instagram/aleksandr_lozovtsov

Кратко о личной жизни Аниты Луценко

Известно, что Анита в отношениях с Александром уже более семи лет. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Мию. Впрочем, они до сих пор не женаты. Ранее Луценко признавалась, что ждет не дождется предложения от избранника.

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Анита Луценко и ее супруг Александр / Фото: instagram.com/anitasporty

Александр – мастер цигун (комплекс упражнений по восточным практикам). Он занимается этим около 25 лет. Также мужчина проводит семинары и практические занятия.

Раньше Анита Луценко показывала, как выглядела несколько лет назад. Смотрите фотографию звездной фитнес-тренерки.