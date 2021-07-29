Анна Богдан раскритиковала Юлю Зайку за фейковую свадьбу: Это игра на чувствах аудитории

Юля Зайка и Богдан Юсипчук поженились и снялись в свадебной фотосессии. Позже оказалось, что это было не по-настоящему, а чтобы привлечь аудиторию

Юлия Зайка вышла замуж - Анна Богдан прокомментировала фейковую свадьбу девушки / Фото: instagram.com/julz_seven, instagram.com/hannastorozhuk

Юля Бельченко, она же Зайка, все делает ради хайпа – уверена Анна Богдан, которая ранее была замужем за экс-главой офиса президента Андреем Богданом.

В сторис Анна заявила, что была бы рада, если бы Юля вышла замуж, но когда оказывается, что все фото в белом платье и с женихом – фейк, это в первую очередь расстраивает подписчиков Зайки.

Играть чувствами своих подписчиков – это неприемлемо, – говорит Анна Богдан.

Анна Богдан высказалась о свадьбе Юли Зайки / Скриншот: instagram.com/stories/hannastorozhuk

Анна Богдан раскритиковала Юлю Зайку / Скриншот: instagram.com/stories/hannastorozhuk

Богдан также упомянула тот факт, что Зайка комментировала ее отношения с Михаилом Заливако, говоря, что тот выглядит расстроенным и несчастным со своей избранницей.

Юля перешла черту, – сказала подписчикам Богдан.

Скриншот: instagram.com/stories/hannastorozhuk

А что со свадьбой Зайки?

Юля Зайка и Богдан Юсипчук имитировали свадьбу чтобы прорекламировать свадебный спейс общей подруги.

Делали мы это не на коммерческой основе – просто помогали нашей подруге Кате. На самом деле я очень боюсь жениться. Все мы знаем, чтобы побороть страх – нужно сделать то, чего боишься, – рассказал фолловерам Богдан Юсипчук.

Зайка также у себя в профиле сообщила, что таким образом хотела привлечь аудиторию, чтобы помочь животным, а именно собакам в приюте города Бородянка. Надеемся, у нее это получилось.

Тем не менее, в комментариях "жениху" и "невесте" пришлось оправдываться:

"Зачем нужно было играть на чувствах людей, которые вас поддерживают? Не люблю, когда так. Отписываюсь"

"Пипец полный. Бред. Вчера люди радовались за вас, а сегодня те же люди разочарованы в вас"

Скриншот: instagram.com/julz_seven

Скриншот: instagram.com/julz_seven

Ранее мы писали, что Анна Богдан назвала причину развода с экс-главой Офиса президента.

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