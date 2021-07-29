Анна Богдан раскритиковала Юлю Зайку за фейковую свадьбу: Это игра на чувствах аудитории

Юлия Зайка вышла замуж - Анна Богдан прокомментировала фейковую свадьбу девушки / Фото: instagram.com/julz_seven, instagram.com/hannastorozhuk
Юля Бельченко, она же Зайка, все делает ради хайпа – уверена Анна Богдан, которая ранее была замужем за экс-главой офиса президента Андреем Богданом.
В сторис Анна заявила, что была бы рада, если бы Юля вышла замуж, но когда оказывается, что все фото в белом платье и с женихом – фейк, это в первую очередь расстраивает подписчиков Зайки.
Играть чувствами своих подписчиков – это неприемлемо, – говорит Анна Богдан.
Богдан также упомянула тот факт, что Зайка комментировала ее отношения с Михаилом Заливако, говоря, что тот выглядит расстроенным и несчастным со своей избранницей.
Юля перешла черту, – сказала подписчикам Богдан.
А что со свадьбой Зайки?
Юля Зайка и Богдан Юсипчук имитировали свадьбу чтобы прорекламировать свадебный спейс общей подруги.
Делали мы это не на коммерческой основе – просто помогали нашей подруге Кате. На самом деле я очень боюсь жениться. Все мы знаем, чтобы побороть страх – нужно сделать то, чего боишься, – рассказал фолловерам Богдан Юсипчук.
Зайка также у себя в профиле сообщила, что таким образом хотела привлечь аудиторию, чтобы помочь животным, а именно собакам в приюте города Бородянка. Надеемся, у нее это получилось.
Тем не менее, в комментариях "жениху" и "невесте" пришлось оправдываться:
- "Зачем нужно было играть на чувствах людей, которые вас поддерживают? Не люблю, когда так. Отписываюсь"
- "Пипец полный. Бред. Вчера люди радовались за вас, а сегодня те же люди разочарованы в вас"
Ранее мы писали, что Анна Богдан назвала причину развода с экс-главой Офиса президента.
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