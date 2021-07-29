Анна Богдан розкритикувала Юлю Зайку за фейкове весілля: Це гра на почуттях аудиторії

Юлія Зайка вийшла заміж - Анна Богдан прокоментувала фейковий весілля дівчини / Фото: instagram.com/julz_seven, instagram.com/hannastorozhuk
Юля Бельченко, вона ж Зайка, все робить заради хайпу – впевнена Ганна Богдан, яка раніше була одружена з екс-главою офісу президента Андрієм Богданом.
В сторіс Анна заявила, що була б рада, якби Юля вийшла заміж, та коли з'ясовується, що всі фото в білій сукні і з нареченим – фейк, це насамперед засмучує підписників Зайки.
Грати почуттями своїх підписників – це неприйнятно, – каже Анна Богдан.
Богдан також згадала той факт, що Зайка коментувала її стосунки із Михайлом Залівако, кажучи, що той виглядає засмученим і нещасним зі своєю обраницею.
Юля перейшла межу, – сказала фоловерам Богдан.
А що з весіллям Зайки?
Юля Зайка і Богдан Юсипчук імітували весілля щоб прорекламувати весільний спейс спільної подруги.
Робили ми це не на комерційній основі – просто допомагали нашій подрузі Каті. Насправді я дуже боюся одружитися. Всі ми знаємо, щоб побороти страх – треба зробити те, чого боїшся, – розповів фоловерам Богдан Юсипчук.
Зайка також у себе в профілі повідомила, що таким чином хотіла привернути увагу аудиторії, щоб допомогти тваринам, а саме собакам у притулку міста Бородянка. Сподіваємося, у неї це вийшло.
Проте, в коментарях "нареченому" і "нареченій" довелося виправдовуватися:
- "Навіщо потрібно було грати на почуттях людей, які вас підтримують? Не люблю, коли так. Відписуюся"
- "Пипець повний. Брєд. Вчора люди раділи за вас, а сьогодні ті ж люди розчаровані у вас"
Раніше ми писали, що Анна Богдан назвала причину розлучення із екс-главою Офісу президента.
Про невдалі розіграші зірок дивіться у сюжеті:
Новини на цю ж тему: