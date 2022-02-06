Арнольд Шварценеггер, Натали Портман и другие звезды, которые учились в университете на необычных специальностях

Кто звезды по специальности. / Фото: Getty Images

Довольно часто происходит так, что после окончания университета люди идут работать далеко не по специальности. Так было и со многими звездами шоу-биза, которые "забивали" на высшее образования даже во время учебы. Иногда то, что они изучали в вузах, не имеет ничего общего с творчеством.

Кто же они – звездные бакалавры, магистры, полиглоты – узнайте в материале "Сегодня".

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Эштон Катчер

Эштон Катчер / Фото: Getty Images

В 1996 году будущий актер поступил в Айовский университет, по окончании которого должен был стать инженером-биохимиком. Эштон выбрал такую специальность, потому что хотел найти лекарство от сердечного заболевания, которым страдал его брат. Однако научная карьера была не для него – незадолго до выпуска Катчер решил покинуть университет ради участия в модельном конкурсе и дальше пошло-поехало

Ева Лонгория

Ева Лонгория в Каннах / Фото: Getty Images

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Наверняка вы будете удивлены, но актриса после школы выбрала себе необычное направление – кинезиологию (дисциплина, изучающая мышечное движение). Ева даже сумела получить степень бакалавра. Впоследствии Лонгория пошла на магистратуру по специальности "Изучение чикано" (чикано – переселившиеся в Америку мексиканцы). Параллельно с учебой актриса снималась в "Отчаянных домохозяйках". Звезда всегда говорила, что учиться никогда не поздно.

Натали Портман

Натали Портман / Фото: Getty Images

Когда-то звезду "Леона" дразнили "ботаником", ведь она очень ответственно относилась к учебе. Девушка получала образование в Гарвардском университете, параллельно снимаясь в кино. Во время учебы она даже участвовала в исследовательских работах и впоследствии получила ученую степень по психологии. После этого Портман изучала иностранные языки в Иерусалимском институте. Так, актриса свободно говорит на английском, французском, японском и иврите.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Известный певец после школы поступил сразу на две специальности. Так, он пошел по стопам отца и попал на факультет теоретической физики Львовского национального университета имени Ивана Франко. А еще артист занимался международной экономикой. В 2009 году музыкант в перерывах между концертами группы "Океан Эльзы" защитил диссертацию в Институте физики конденсированных систем НАН Украины на звание кандидата физико-математических наук. Также он был студентом Йельского университета по программе развития глобального лидерства.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

Британская актриса, прославившаяся ролью Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, училась в престижном Университете Брауна, входящем в ассоциацию американских вузов "Лига плюща". Несмотря на активные съемки, Эмма не забывала о семинарах и лекциях! Таким образом Уотсон получила степень бакалавра по английскому языку и литературе.

Сальма Хаек

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Горячая мексиканка – специалист по международным отношениям Ибероамериканского университета (Мехико). Правда, уже в возрасте 23 лет Сальма ушла из специальности – это произошло после главной роли в известном мексиканском сериале "Терезы".

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

Существует стереотип, мол качки не очень обладают способностями к обучению. Однако эту теорию опровергает Арнольд Шварценеггер. Когда-то будущий актер переехал в США, и он плохо говорил по-английски. Но это не помешало ему окончить Калифорнийский колледж Санта-Моники, а затем получить экономический диплом в сфере фитнеса и бизнес-администрирования в университете Висконсин-Супериор.

Мэтью Макконахи

Мэтью Макконахи / Фото: Getty Images

Несерьезный актер с серьезным образованием Известно, что Мэтью учился в Техасском университете в Остине, год жил в Австралии по программе обмена и в конце концов окончил вуз с дипломом юриста! Однако, сдавая выпускные экзамены, Макконахи понял, что работать по специальности он никогда не будет.

Как мы видим, судьба совсем непредсказуема. Вы можете учиться на инженера, даже не подозревая, что в будущем станете всемирно известной персоной или любимцем миллионов. Это потрясающе! Такие истории селебретис вдохновляют работать, идти вперед и главное – ничего никогда не бояться

Кстати, ранее мы писали что Натали Портман с сыном попала в объект папарацци. Смотрите фото актрисы со своим наследником.