Арнольд Шварценеггер, Натали Портман и другие звезды, которые учились в университете на необычных специальностях

Кто звезды по специальности. / Фото: Getty Images
Довольно часто происходит так, что после окончания университета люди идут работать далеко не по специальности. Так было и со многими звездами шоу-биза, которые "забивали" на высшее образования даже во время учебы. Иногда то, что они изучали в вузах, не имеет ничего общего с творчеством.
Кто же они – звездные бакалавры, магистры, полиглоты – узнайте в материале "Сегодня".
Эштон Катчер
В 1996 году будущий актер поступил в Айовский университет, по окончании которого должен был стать инженером-биохимиком. Эштон выбрал такую специальность, потому что хотел найти лекарство от сердечного заболевания, которым страдал его брат. Однако научная карьера была не для него – незадолго до выпуска Катчер решил покинуть университет ради участия в модельном конкурсе и дальше пошло-поехало
Ева Лонгория
Наверняка вы будете удивлены, но актриса после школы выбрала себе необычное направление – кинезиологию (дисциплина, изучающая мышечное движение). Ева даже сумела получить степень бакалавра. Впоследствии Лонгория пошла на магистратуру по специальности "Изучение чикано" (чикано – переселившиеся в Америку мексиканцы). Параллельно с учебой актриса снималась в "Отчаянных домохозяйках". Звезда всегда говорила, что учиться никогда не поздно.
Натали Портман
Когда-то звезду "Леона" дразнили "ботаником", ведь она очень ответственно относилась к учебе. Девушка получала образование в Гарвардском университете, параллельно снимаясь в кино. Во время учебы она даже участвовала в исследовательских работах и впоследствии получила ученую степень по психологии. После этого Портман изучала иностранные языки в Иерусалимском институте. Так, актриса свободно говорит на английском, французском, японском и иврите.
Святослав Вакарчук
Известный певец после школы поступил сразу на две специальности. Так, он пошел по стопам отца и попал на факультет теоретической физики Львовского национального университета имени Ивана Франко. А еще артист занимался международной экономикой. В 2009 году музыкант в перерывах между концертами группы "Океан Эльзы" защитил диссертацию в Институте физики конденсированных систем НАН Украины на звание кандидата физико-математических наук. Также он был студентом Йельского университета по программе развития глобального лидерства.
Эмма Уотсон
Британская актриса, прославившаяся ролью Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, училась в престижном Университете Брауна, входящем в ассоциацию американских вузов "Лига плюща". Несмотря на активные съемки, Эмма не забывала о семинарах и лекциях! Таким образом Уотсон получила степень бакалавра по английскому языку и литературе.
Сальма Хаек
Горячая мексиканка – специалист по международным отношениям Ибероамериканского университета (Мехико). Правда, уже в возрасте 23 лет Сальма ушла из специальности – это произошло после главной роли в известном мексиканском сериале "Терезы".
Арнольд Шварценеггер
Существует стереотип, мол качки не очень обладают способностями к обучению. Однако эту теорию опровергает Арнольд Шварценеггер. Когда-то будущий актер переехал в США, и он плохо говорил по-английски. Но это не помешало ему окончить Калифорнийский колледж Санта-Моники, а затем получить экономический диплом в сфере фитнеса и бизнес-администрирования в университете Висконсин-Супериор.
Мэтью Макконахи
Несерьезный актер с серьезным образованием
Как мы видим, судьба совсем непредсказуема. Вы можете учиться на инженера, даже не подозревая, что в будущем станете всемирно известной персоной или любимцем миллионов. Это потрясающе! Такие истории селебретис вдохновляют работать, идти вперед и главное – ничего никогда не бояться
Кстати, ранее мы писали что Натали Портман с сыном попала в объект папарацци. Смотрите фото актрисы со своим наследником.