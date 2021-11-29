Арсен Мирзоян решил съехать от тещи – они с Тоней Матвиенко купили отдельную квартиру

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко купили квартиру / Фото: YouTube

Семья Арсена Мирзояна живет в большом доме вместе с детьми и тещей певца – Ниной Матвиенко. Но как признался Арсен в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", они вместе с супругой Тоней Матвиенко будут обустраивать собственное гнездышко.

Тем более, что жилплощадь пара уже приобрела.

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Квартиру мы купили, еще не дошли до нее руки, ремонт еще не делали. Что-то в воздухе веет по настроениям, но я говорю, что нам здесь очень комфортно живется, и Нину всегда есть на кого оставить. И самое главное, мне кажется, что Нина Митрофановна общается с внучкой. Нина вдыхает в нее новую жизнь. И им так весело, в саду гуляют, ходят, – поделился на телеканале "Украина" Арсен Мирзоян.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян переезжают от Нины Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ведущий программы Даниэль Салем не удержался от пикантного вопроса о том, когда у Арсена и Тони бывает интим, ведь в доме они живут не одни.

Мы занимаемся, когда никого нет дома. А это, я тебе скажу, довольно часто. Такая у нас семья, что кто-то на гастролях, кто-то еще где-то. Это первое. Во-вторых, здесь три этажа. Короче, можно… – говорит Мирзоян.

Смотрите, как Даниэль Салем ходил в гости к Тоне Матвиенко и Арсену Мирзояну:

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