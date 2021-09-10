"Беременный" рэпер Lil Nas X повторил легендарный лук Элтона Джона в перьях (фото)

Lil Nas X повторил эпатажный образ Элтона Джона / Фото: instagram.com/lilnasx

Lil Nas X, после новости о беременности, не перестает удивлять публику. Вероятно, его музой и вдохновителем является британский певец Элтон Джон. Один из его образов молодой исполнитель решил примерить на себя.

В Instagram-профиле Lil Nas X опубликовал серию фото, на которых он запечатлен в пестром костюме из перьев и серебряной шапочке – именно в таком луке король эпатажа сэр Элтон Джон много лет назад исполнил песню Crocodile Rock на Muppet Show.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Вот, как выглядел в этом костюме Элтон Джон:

Элтон Джон на концерте / Кадр из видео

Как вам образ Lil Nas X? Очень оригинально и похоже Не нравится. У Элтона Джона лучше

Недавно рэп-исполнитель Lil Nas X снялся в "беременной" фотосессии в рамках пиар-кампании его первого альбома Montero.

Релиз альбома запланирован на 17 сентября 2021 года, а пока в Сети бесятся от фотографий 22-летнего Монтеро Ламара Хилла (настоящее имя Lil Nas X).

Что звезды сейчас постят в Instagram – смотрите в сюжете:

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