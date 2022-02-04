Бэк-вокалистка Винника Таюне призналась, кто помог ей начать сольную карьеру: Все случилось как гром среди ясного неба

Таюне рассказала о сольной карьере / Фото: Instagram

О том, что стало толчком к началу сольной карьеры, будущий дебютный альбом, а также о своих секретах красоты артистка рассказала в интервью журналу "Отдохни!".

Началом своей сольной карьеры Таюне считает момент, когда получила от Олега Винника демо-версию песни "Солодкі сльози".

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Все случилось как гром среди ясного неба. Я с этой песней почувствовала цену реальных сладких слез. Ведь исполняла ее не только на шоу маэстро, но и получила награду на "Украинской песне года, – вспоминает певица.

По ее словам, уже даже ведется работа над ее дебютным альбомом.

В настоящий момент накапливаем репертуар, однако некоторые песни будут появляться раньше релиза альбома, – интригует артистка.

В январе Таюне отпраздновала свой день рождения. Исполнительница признается, что обычно в этот день она слишком чувствительна и эмоциональна, поэтому может даже проплакать пол дня.

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/ Фото: Instagram

Люблю этот день! В этом году мне поступило столько не шаблонных, оригинальных поздравлений, особенно от поклонников, что я почувствовала себя мега звездой (Смеется). Благодарна каждому за такие искренние слова. Я вообще люблю праздники, и я за то, чтобы люди устраивали их друг другу! – говорит она. – И все же, мне бы так хотелось, и это моя сокровенная мечта, которой я сейчас с вами поделюсь – встретить свой день рождения на сцене. Такого еще никогда в моей жизни не было!

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