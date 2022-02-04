Бек-вокалістка Винника Таюне зізналася, хто допоміг їй розпочати сольну кар'єру: Все сталося як грім серед ясного неба

Таюне розповіла про сольну кар'єру / Фото: Instagram

Про те, що стало поштовхом до початку сольної кар'єри, майбутній дебютний альбом, а також про свої секрети краси артистка розповіла в інтерв'ю журналу "Відпочинь!".

Початком своєї сольної кар'єри Таюне вважає момент, коли здобула від Олега Винника демо-версію пісні "Солодкі сльози".

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Все сталося, як грім серед ясного неба. Я з цією піснею відчула ціну реальних солодких сліз. Адже виконувала її не лише на шоу маестро, а й здобула нагороду на "Українській пісні року", – згадує співачка.

За її словами, вже ведеться робота над її дебютним альбомом.

Зараз накопичуємо репертуар, проте деякі пісні з'являтимуться раніше за реліз альбому, – інтригує артистка.

У січні Таюні відсвяткувала свій день народження. Виконавиця зізнається, що зазвичай у цей день вона надто чутлива та емоційна, тому може навіть проплакати пів дня.

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/ Фото: Instagram

Люблю цей день! Цього року мені надійшло стільки не шаблонних, оригінальних поздоровлень, особливо від шанувальників, що я відчула себе мега зіркою (Сміється). Вдячна кожному за такі щирі слова. Я взагалі люблю свята, і я за те, щоб люди влаштовували їх одне одному! – каже вона. – І все ж, мені так хотілося б, і це моя потаємна мрія, якою я зараз з вами поділюся – зустріти свій день народження на сцені. Такого ще ніколи в моєму житті не було!

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