Бен Аффлек не смог бы преодолеть алкогольную зависимость, если бы не развелся с женой – признание актера

Бен Аффлек поделился новыми подробностями о браке с Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Бен Аффлек в своем новом интервью был как никогда откровенен. Актер не только назвал причину расставания с Джей Ло в 2004 году, но и решил поделиться подробностями о своем браке с Дженнифер Гарнер. Об этом пишет Page Six.

По словам Аффлека, он чувствовал себя несчастным в браке актрисой.

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Я был как в ловушке. Если бы мы не развелись, то я бы продолжил пить. Возможно, мы бы даже дрались друг с другом, потому что было невыносимо находиться рядом. Я не мог уйти от детей, но был несчастен. Я не знал, что мне делать. Я мог выпить бутылку виски и заснуть на кушетке, но это не было выходом из ситуации, – рассказал Бен шоу Говарда Стерна.

/ Фото: Getty Images

Актеры пытались спасти семью ради своих троих детей, но у них не получилось.

У нас был брак, который не удался. Это случилось. Я люблю и уважаю ее, – призналась Аффлек.

Также в новом интервью Бен рассказал, что бросил пить ради детей.

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Я просто увидел, как они смотрят на меня. Это невозможно забыть, невозможно не понять. После этого мне ни разу не хотелось напиться, – разоткровенничался актер.

Ранее Бен Аффлек назвал воссоединение с Джей Ло одним из лучших решений в своей жизни