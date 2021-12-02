Бен Аффлек назвал воссоединение с Джей Ло одним из лучших решений в своей жизни

Голливудская пара не очень любит обсуждать свою личную жизнь, но в новом интервью Бен Аффлек сделал исключение

Бен Аффлек в новом интервью рассказал о романе с Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес стараются проводить вместе как можно больше времени. Актер не жалеет о воссоединении с певицей.

Иногда я думаю над тем, что могу поделиться своей великой историей любви со всем миром. Действительно, это было прекрасным решением – вернуться к своей любимой женщине. И я могу сказать, что во второй раз наши отношения стали только лучше, потому что мы теперь более опытные, – рассказал Аффлек в интервью WSJ. Magazine.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Бен счастлив, что что ему удалось получить второй шанс, как в личном, так и в профессиональном плане.

Из каждой ситуации я пытался почерпнуть какой-то опыт для себя. То, что я сейчас имею, — все мои неудачи и страдания. Самое главное — быть хорошим отцом. Второе по важности — быть хорошим человеком. И по всей видимости хорошим мужем. Надеюсь, – поделился актер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале / Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не публикуют совместных фотографий и стараются в прессе не обсуждать свою личную жизнь. Как признался актер, они и дальше не собираются делиться подробностями своей личной жизни..

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Необходимо соблюдать какие-то границы. Вы можете строить догадки об этом, но один из самых сложных уроков, которые я усвоил, заключается в том, что неразумно делиться всем с миром. Я не хочу рассказывать всем подряд о наших отношениях. Мне комфортнее, когда о моих чувствах знают только близкие, – сказал Бен Аффлек.

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