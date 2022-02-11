Берлинале-2022: самые ожидаемые фильмы фестиваля

О чем главные фильмы "Берлинале-2022" / Фото: Getty Images

Программный консультант Одесского международного кинофестиваля Алик Шпилюк рассказал, что собирается обязательно посмотреть на 72-м Берлинале.

Алик Шпилюк рассказал о главных фильмах "Берлинале-2022" / Фото: пресс-служба

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Петер фон Кант

Режиссер: Франсуа Озон

Программа: Основной конкурс, фильм-открытие

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Франсуа Озон – очень плодотворный режиссер. Не успела в Каннах отгреметь его комедийная драма "Все прошло хорошо", как он привез на Берлинале новую работу – "Петер фон Кант". Это свободная интерпретация, а точнее, гендерно-перевернутая адаптация ленты Райнера Вернера Фассбиндера "Горькие слезы Петры фон Кант" 1972 года. В оригинальной версии сюжет построен вокруг трех женщин, у Франсуа Озона – вокруг мужчин.

Алькаррас

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Режиссер: Карло Симон

Программа: Основной конкурс

Несколько лет назад Карла Симон покорила секцию Generation с дебютом "Лето 1993", который стал лучшим фильмом Одесского международного кинофестиваля по решению жюри. Теперь режиссер претендует на "Золотого медведя" Берлинале с фильмом "Алькаррас", который снова переносит зрителя в атмосферу неспешной жизни испанской провинции. На этот раз идиллию и спокойствие нарушает семейный хаос по отношению к собственной земле.

Фото: variety.com

Обе стороны лезвия

Режиссер: Клэр Дэни

Программа: Основной конкурс

"Обе стороны лезвия" – новая совместная работа живой легенды мирового кино Клэр Дэни и писательницы Кристин Анго. Мелодраматическая лента рассказывает о Саре и Жане, счастливая жизнь которых меняется с появлением Франсуа, бывшего любимого Сары и лучшего друга Жана.

Римини

Режиссер: Ульрих Зайдль

Программа: Основной конкурс

Через пять лет после фильма "Сафари" документалист Ульрих Зайдль, в целом изменивший концепцию документальной драмы, возвращается на фестиваль с фильмом о курорте времен пандемии. Интересно, что съемки фильма прошли еще в 2017-2018 годах, а другое время занял постпродакшен.

Клондайк

Режиссер: Марина Эр Горбач

Программа: Панорама

Украино-турецкая лента "Клондайк" уже принесла награду Марине Эр Горбач за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс". А теперь фильм сразится за награду в конкурсной программе "Панорама", в которой собрано независимое кино на остро-социальные темы. Так, "Клондайк" рассказывает о семье, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса МН17, которая произошла в июне 2014 года в Донецкой области.

Черные очки

Режиссер: Дарио Ардженто

Программа: Berlinale Special Gala

Дарио Ардженто – один из главных хоррор-режиссеров и это его первый фильм за 10 лет. Режиссер возвращается к своим корням, ведь сюжет Джалло "Темные очки" разворачивается в Риме. В привычный для себя жанр Ардженто добавляет иронический оттенок в историю об ослепленной серийным убийцей проститутку, которая вместе с маленьким мальчиком противостоит врагу.

Фото: kinotoday.ru

Терриконы

Режиссер: Тарас Томенко

Программа: Generation Kplus

Украинская документальная лента "Терриконы" – это щемящая история о детях в "серой зоне" на Донбассе, которые видят войну не по телевизору, а за окном. Этот фильм также претендует на премию Berlinale Documentary Award.

Награждение лауреатов 72-го Берлинского кинофестиваля состоится 16 февраля.

Фото: cinema.in.ua

Ранее мы писали, что сериал с Ксенией Мишиной "Зломовчання" представят на международном фестивале "Берлинале" .