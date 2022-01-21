Пять подбородков Миддлтон: в Сеть попало неудачное фото супруги принца Уильяма

/ Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На дня герцоги Кембриджские посетили больницу Клитеро, где сейчас активно развивают пет-терапию – лечение при помощи животных. Главными четвероногими экспертами по этому вопросу являются две собаки, а недавно к ним присоединился щенок Альфи породы кокапу. Во время своего визита в больницу Кейт Миддлтон и принц Уильям решили познакомиться с собакой-терапевтом. В Instagram герцогов Кембриджских опубликовали фото не с самого лучшего ракурса супруги принца Уильяма.

Но поклонников королевской семьи совсем не смутил второй подборок Кейт Миддлтон, а наоборот все умилились, какое живое фото получилось.

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/ Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

К слову, Кейт Миддлтон называют народной герцогиней. Многие как раз и любят герцогиню Кембриджскую за ее простоту. Она не участвует в скандалах, чтит традиции королевской семьи, всегда любезна. В обычной жизни, как отмечают друзья, Кейт, любит пошутить, играть с детьми, готовить, смотреть сериалы.

Ранее Кейт Миддлтон показала свою спортивную фигуру. Супруга принца Уильяма встретилась с британскими чемпионами по теннису и сыграла с ними на корте.